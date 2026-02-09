В Германии предъявили обвинение украинцу: подозревают в подготовке диверсий по заказу спецслужб РФ

Гражданину Украины Евгению Б. озвучены официальные обвинения в заговоре с целью поджога и шпионаже с целью диверсии на территории Германии. Преступления были совершены в 2025 году вместе с двумя сообщниками по заказу российских спецслужб.

Об этом в понедельник, 9 февраля, на официальном сайте сообщила Федеральная прокуратура Германии. "Обвиняемый имеет достаточные основания для подозрения в шпионаже с целью саботажа (§ 87 абз. 1 № 1 и 2, абз. 2 № 1) и в сговоре с целью совершения тяжкого поджога (§ 30 в сочетании с § 306А абз. 1 № 3 Уголовного кодекса ФРГ)", – отметила пресс-служба.

Что известно о правонарушении

В конце марта 2025-го Евгений Б. вместе с Даниилом Б. и Владиславом Т. (двое последних тоже задержаны; их судят отдельно) отправили из Кельна в Украину две посылки с активированными GPS-трекерами.

Соответствующее задание украинец получил от разведки государства-агрессора РФ через посредников в оккупированном Мариуполе.

"Целью операции был сбор информации о маршрутах доставки и процедуры транспортировки у поставщика посылок, а впоследствии – отправка посылок с зажигательными устройствами", – объяснили прокуроры.

Россияне планировали, что отправления, сделанные украинцами, загорятся в Германии или других странах по дороге в Украину, нанося как можно больший вред и "подрывая чувство безопасности населения".

Чтобы выполнить такую "работу", Евгений Б. завербовал Даниила Б. и Владислава Т. и раздобыл GPS-трекеры и другие материалы. Он обещал своим российским кураторам, что после "разведки" с помощью GPS займется отправкой посылок с зажигательными устройствами.

Исполнителя задержали в Швейцарии 13 мая 2025 года. Он был экстрадирован в Германию 23 декабря 2025-го. В тот же день прокуроры ФРГ выдвинули обвинения против Даниила Б. и Владислава Т. в Высший земельный суд Штутгарта.

