Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) улучшил свои показатели в начале 2026 года. Однако самой популярной политической силой в ФРГ оставалась "Альтернатива для Германии" (АдГ) – ультраправая, популистская и пророссийская партия, признанная Берлином экстремистской.

Об этом свидетельствует новый опрос INSA, проведенный для BILD с 30 декабря 2025-го по 2 января 2026-го. Как отметили журналисты, уровень поддержки правящей политсилы остается значительно ниже ее результата на выборах в феврале прошлого года.

Рейтинг партий в Германии (по состоянию на 2 января)

АдН – 26% (без изменений, если сравнивать с предрождественским опросом общественного мнения);

– 26% (без изменений, если сравнивать с предрождественским опросом общественного мнения); ХДС/ХСС – 25% (+1%);

– 25% (+1%); Социал-демократическая партия Германии – 14% (без изменений);

– 14% (без изменений); "Зеленые" – 11% (-1%);

– 11% (-1%); "Левая партия" – 11% (без изменений).

Внизу списка "Союз Сары Вагенкнехт" и Свободная демократическая. Они имеют по 4% поддержки.

Еще 5% респондентов заявили о готовности голосовать за другие политические силы.

"Таким образом, единственным политически возможным правящим альянсом пока была бы коалиция ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленых" – эти три партии вместе получают 50% голосов", – сделали вывод в BILD.

Как писал OBOZ.UA, недавно в ХСС заявили, что партия "Альтернатива для Германии" не должна быть допущена к участию в Мюнхенской конференции по безопасности. Участие АдГ будет "представлять угрозу безопасности", учитывая контакты партии со страной-агрессором Россией и Китаем.

