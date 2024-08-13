В Германии начали рассмотрение дела об убийстве подростков баскетболистов из Украины: кто на скамье подсудимых

В понедельник, 12 августа, был открыт суд по делу о насильственной смерти двух украинских баскетболистов в Оберхаузене в начале года. Делом занимается земельный суд в городе Эссен.

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Об этом сообщает DPA. Отмечается, что на скамье подсудимых оказались четверо подростков 14-16 лет. Двое из них граждане Германии, а двое – Сирии. Их обвиняют в умышленном убийстве.

Адвокат семей погибших украинцев Алиса Скальоне говорит, что те требуют строжайшего наказания за убийство их детей.

Она также призвала суд выяснить, действительно ли три из четырех обвиняемых ранее привлекались к ответственности за уголовные преступления.

Ожидается, что суд будет длиться одиннадцать дней. Приговор будет вынесен до 21 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля в преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто из-за того, что они – украинцы.

Тогда украинское баскетбольное сообщество объявило сбор средств, чтобы поддержать семью Владимира Ермакова. На тот момент полиция Германии задержала двух несовершеннолетних подростков, подозреваемых в преступлении.

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