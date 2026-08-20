В Германии "Мазда" протаранила грузовик дорожной службы: в салоне легковушки находились 7 подростков и 15-летний водитель. Фото

В немецком Гессене произошло ужасное ДТП с участием несовершеннолетних. Автомобиль Mazda, в котором находились восемь подростков в возрасте 14–15 лет, столкнулся лоб в лоб со строительной техникой.

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Об этом сообщает Bild. В результате аварии погибли двое подростков, в том числе 15-летний водитель автомобиля, остальные дети получили тяжёлые травмы.

Что известно

По предварительным данным, в момент столкновения прицеп, припаркованный перед грузовиком, врезался в сам грузовик. Тот, в свою очередь, врезался в другую строительную технику. Причину столкновения автомобиля со строительной техникой устанавливают полицейские.

В результате инцидента погибли 15-летний водитель и 14-летняя девочка. Остальных пострадавших подростков пришлось эвакуировать в больницы с помощью спасательных вертолётов, также были госпитализированы два строителя в возрасте 53 и 57 лет.

Как сообщается, медикам удалось спасти несовершеннолетних и стабилизировать их состояние. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации, погибший взял автомобиль у своего отца. По просьбе прокуратуры был назначен эксперт для реконструкции столкновения.

"Причина и обстоятельства аварии пока остаются неясными. Мы проводим расследование", – говорится в сообщении полиции.

В то же время отец погибшего подростка так и не смог объяснить, почему сын, у которого нет никакого водительского опыта, взял автомобиль.

Напомним, в Швейцарских Альпах во время возвращения туристической группы после экскурсии произошла смертельная авария с конными экипажами. В результате ДТП погибла 73-летняя женщина, еще несколько пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет больше не могут получить временную защиту в Германии (в соответствии с 24-м параграфом Закона о пребывании иностранцев), если они не были освобождены от военной службы или не имеют подтверждения законного выезда из Украины. А тех, кто попал в страну нелегально, могут депортировать.

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