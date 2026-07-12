В Германии хотят ввести наказание за отрицание существования Израиля: решение за Бундестагом

В Германии может быть введена уголовная ответственность за публичное отрицание права Израиля на существование или призывы к его уничтожению. Соответствующую инициативу уже поддержал Федеральный совет, а впоследствии её должен рассмотреть Бундестаг.

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В то же время часть конституционных юристов предупреждает, что законопроект может противоречить гарантированной Конституцией свободе слова. Об этом сообщает Spiegel.

Германия готовит более жесткие санкции за антисемитские призывы

Как отмечает издание, инициированный федеральной землей Гессен законопроект предусматривает уголовную ответственность за публичное отрицание права Израиля на существование или призывы к его уничтожению.

За такие действия предлагается ввести наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет, если подобные высказывания могут спровоцировать антисемитское насилие или другие преступления на почве ненависти.

Министр юстиции земли Гессен Кристиан Хайнц подчеркнул, что законодательная инициатива не ограничивает свободу слова и не запрещает критиковать политику израильского правительства. По его словам, предложенные изменения необходимы как с юридической, так и с политической точки зрения, ведь Германия должна четко реагировать на проявления антисемитизма.

"С сегодняшнего дня всем евреям в нашей стране посылается важный сигнал: мы хотим и будем лучше защищать жизнь евреев в Германии", – подчеркнул Хайнц.

Почему законопроект вызвал споры

В материале отмечается, что в настоящее время немецкое законодательство не предусматривает уголовной ответственности за отрицание права какого-либо государства на существование.

Авторы законопроекта считают, что действующих норм, касающихся подстрекательства к ненависти, оправдания преступлений и использования символики террористических организаций, недостаточно для борьбы с такими проявлениями.

В то же время Исследовательская служба Бундестага выразила сомнения относительно конституционности этой инициативы. По мнению экспертов, предложенные изменения могут противоречить гарантированной Основным законом свободе слова, поскольку фактически вводят отдельный запрет на выражение определенной позиции.

Поводом для законодательных изменений стал рост числа антисемитских преступлений в стране. По данным полиции, в прошлом году их число увеличилось на 5% и достигло 6548 случаев, причем почти половина из них была связана с обострением конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Германии разразился антисемитский скандал, связанный с отказом в размещении израильским туристам. Пожилая супружеская пара из Израиля пыталась забронировать номер в отеле Zum Hirschen в городе Лам через сервис Booking.com, однако вместо подтверждения получила сообщение о том, что евреям проживание в этом отеле запрещено. После этого супруги обратились в генеральное консульство Израиля в Мюнхене.

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