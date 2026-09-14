В Германии гражданку Украины обвинили в шпионаже в пользу России

В Германии прокуратура предъявила обвинение 57-летней жительнице Берлина, имеющей гражданство Украины и ФРГ, в ведении разведывательной деятельности в пользу России. По версии следствия, женщина передавала российскому агенту информацию и помогала ему налаживать контакты среди представителей политических и военных кругов.

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Об этом сообщает DW. Илона В. сотрудничала со штатным сотрудником российской разведки, который работал в посольстве РФ в Берлине, по крайней мере с октября 2023 года.

В чём обвиняют гражданку Украины

Илона В. руководила маркетинговым агентством в Берлине, а также возглавляла лоббистскую организацию. Благодаря этому, по данным прокуратуры, у нее был широкий круг контактов в военных и политических структурах Германии.

Следствие утверждает, что женщина неоднократно передавала российскому разведчику информацию о резонансных мероприятиях и помогала организовывать ему доступ к ним. В некоторых случаях, как отмечают прокуроры, он мог появляться на таких мероприятиях под вымышленным именем.

Это должно было помочь российскому разведчику создать собственную сеть контактов для дальнейшей разведывательной деятельности.

Какую информацию она собирала

По данным прокуратуры, Илона В. также самостоятельно посещала различные мероприятия, где должна была находить потенциально полезные контакты и возможные цели для российской разведки.

В частности, она якобы пыталась установить контакты с представителями Министерства обороны Германии и оборонной промышленности. Также женщину обвиняют в сборе информации об оборонной политике ФРГ и немецком оборонно-промышленном секторе.

Особый интерес, по версии следствия, представляли вопросы, связанные с войной России против Украины.

Илону В. задержали 21 января. Она до сих пор находится под стражей.

Обвинительный акт на прошлой неделе был передан в палату государственной безопасности Высшего земельного суда Берлина.

Напомним, в конце августа в Германии задержали 24-летнего украинца, который, по данным следствия, устроил тайник с оружием недалеко от Берлина по указанию российских спецслужб. Также его могли привлечь к подготовке диверсий в Европе.

Как писал OBOZ.UA, в Германии задержали гражданина Украины и его сообщницу, которых подозревают в шпионаже в пользу России. По данным следствия, они могли готовить диверсию против немецкого производителя дронов, поставляющего технику Украине.

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