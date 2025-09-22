В Германии готовятся к наплыву раненых в случае войны с Россией – Sky News

Германия начала адаптировать военную медицину к опыту войны в Украине. Вооруженные силы ФРГ планируют, как лечить до 1000 раненых военнослужащих в день в случае крупного конфликта между НАТО и Россией. Такие приготовления Берлин начал на фоне длительных предупреждений Альянса о том, что Москва может начать атаку с 2029 года.

Об этом пишет Sky News. Издание ссылается на заявления генерального хирурга Германии Ральфа Хофманна.

Москва отвергает любые предположения о том, что она готовится к войне с Альянсом, но последние вторжения российских самолетов и дронов на территорию НАТО вызвали опасения относительно эскалации конфликта.

Прогнозируют 1000 раненых в день

Командующий Центральной медицинской службы Германии генерал-полковник Ральф Гофманн заявил, что в случае потенциальной войны количество раненых военнослужащих будет зависеть от интенсивности боевых действий и того, какие военные подразделения будут привлечены.

"Реалистично мы говорим примерно о тысяче раненых ежедневно", – сказал он в интервью Reuters.

Европейские армии, включая их медицинские службы, усилили подготовку к возможному противостоянию с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Германия также постоянно совершенствует подготовку военных медиков, учитывая опыт войны в Украине.

Германия учится на опыте Украины

Генерал-полковник отметил, что характер ведения боевых действий в российско-украинской войне в корне отличается от того, что было во времена Второй мировой войны, в частности вместо огнестрельных ранений бойцы чаще получают взрывные травмы и ожоги, вызванных дронами и барражирующими боеприпасами.

Хоффманн также указал на так называемые "kill zone" – коридоры примерно по 10 км по обе стороны линии фронта, которые кишат беспилотными летательными аппаратами. Он отметил, что украинцы из-за этого часто не могут быстро эвакуировать раненых, и отметил необходимость стабилизировать раненых солдат прямо на передовой.

Он также указал, что нужны гибкие варианты транспортировки раненых, напомнив, что Украина использует санитарные поезда. Именно поэтому немецкие военные рассматривают возможность применения санитарных поездов и автобусов, а также расширение медицинской эвакуации воздушным транспортом.

"Раненые сначала будут получать помощь непосредственно на передовой, после чего их будут транспортировать в Германию, где основной уход будут обеспечивать гражданские больницы", – сообщил генерал-полковник.

По его оценкам, из общего количества 440 тысяч коек в немецких больницах для раненых военных нужно будет около 15 тысяч. Медицинская служба Бундесвера численностью 15 тысяч человек также будет расширена, чтобы соответствовать будущим вызовам, подчеркнул Гофманн.

