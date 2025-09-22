В Германии вырос спрос на частные бункеры на фоне вторжения дронов РФ в Польшу – Bild

В Германии растет беспокойство из-за ситуации с безопасностью в Европе. Многие немцы считают, что российский диктатор Владимир Путин может решиться на войну против НАТО и, в частности, Германии. Это подпитывает спрос на частные бомбоубежища, которые становятся все более популярными среди граждан.

С начала года количество запросов на сооружение бункеров выросло на 50%. Об этом рассказал строитель укрытий Марио Пьейде, владелец компании BSSD Defence (Bunker Schutzraum Systeme Deutschland), изданию Bild.

Бункерный бум в Германии из-за Путина

Особый всплеск интереса произошел после атаки российских дронов на территорию Польши. "Люди поняли, что Путин настроен серьезно", – подчеркнул он.

По словам Пьейде, около 30% всех обращений сейчас поступают от бизнеса и владельцев недвижимости. Компании стремятся обустроить бункеры для защиты своих работников, а арендодатели – для обеспечения безопасности арендаторов.

Подобную тенденцию подтвердили и в Немецком центре укрытия в Мюнхене, отметив, что после событий в Польше количество консультаций значительно возросло.

Еще одной тенденцией стало проектирование новых зданий сразу с бункерами. По оценкам специалистов, сегодня около 10% новых объектов строятся уже со встроенными защитными помещениями.

Сколько стоит частный бункер

Для тех, кто не имеет готового укрытия, есть возможность переоборудовать собственный подвал. В этом случае разрешение на строительство обычно не требуется. Самыми безопасными считаются комнаты в углу дома площадью до 30 кв. м с толстыми стенами и потолком не менее 30 см. Если конструкция тоньше, советуют добавить дополнительный слой кладки.

В современных бункерах устанавливают герметичные двери, систему фильтрации, специальные клапаны и аварийный выход. Помещение должно быть полностью газонепроницаемым. Стоимость такого защитного укрытия колеблется от 30 000 до 50 000 евро.

