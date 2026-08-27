В Гааге скончался генерал Младич, отбывавший пожизненный срок за геноцид боснийцев: чем он ещё был известен

В Гааге в возрасте 84 лет скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич, приговоренный к пожизненному заключению за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Он был одной из ключевых военных фигур во время войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов и непосредственно связан с массовыми убийствами в Сребренице.

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Последние годы жизни Младич провел в подразделении ООН для содержания осужденных в Гааге, где его состояние здоровья существенно ухудшилось. О смерти Младича сообщили сербские СМИ. Информацию также подтвердили международные СМИ.

Что известно о смерти Младича

По сообщениям сербских СМИ, Ратко Младич скончался в больнице при центре содержания ООН в Гааге. Он длительное время испытывал серьезные проблемы со здоровьем и находился под медицинским наблюдением.

В 2026 году защита Младича неоднократно просила об его освобождении или переводе в Сербию из-за резкого ухудшения состояния. В мае суд ООН отклонил соответствующую просьбу, отметив, что Младич получает необходимую медицинскую помощь в Нидерландах.

В июле сын генерала Дарко Младич заявлял, что его отец находится в критическом состоянии и подвержен очень высокому риску смерти.

За что осудили Младича

Ратко Младич был одним из главных военных руководителей боснийских сербов во время войны в Боснии и Герцеговине. В 1992–1995 годах он возглавлял Генеральный штаб Вооружённых сил Республики Сербской.

Его обвинили, в частности, в преследовании и насильственном перемещении боснийских мусульман и хорватов, терроризировании гражданского населения Сараево, захвате заложников из числа миротворцев ООН и геноциде.

Наиболее известным эпизодом стала Сребреница. В июле 1995 года силы боснийских сербов захватили город, после чего было убито более 8 тысяч боснийских мусульман – мужчин и мальчиков. Эта трагедия стала одним из самых тяжких преступлений в Европе после Второй мировой войны.

Младич также был признан ответственным за преступления, связанные с осадой Сараево, во время которой погибли тысячи мирных жителей.

"Боснийский мясник" и годы скрывания

В международных СМИ Младича часто называли "боснийским мясником". После окончания войны он скрывался от международного правосудия на протяжении многих лет.

Международный трибунал по бывшей Югославии предъявил ему обвинение в 1995 году. Однако арестовать генерала удалось только 26 мая 2011 года в Сербии.

Его задержали в селе Лазарево недалеко от Зренянина. После этого Младича передали Гаагскому трибуналу.

Пожизненное заключение

Судебный процесс над Младичем начался в 2012 году. Он отрицал обвинения и не признавал своей вины.

В ноябре 2017 года суд в Гааге приговорил его к пожизненному заключению. Младича признали виновным по большинству пунктов обвинения, в частности в геноциде, убийствах, преследованиях, терроризировании гражданского населения и других преступлениях.

В 2021 году апелляционная палата окончательно подтвердила пожизненный приговор.

Таким образом, до самой смерти Младич оставался заключенным в Гааге.

Какую роль Младич сыграл в войне в Боснии

Младич был начальником штаба Вооруженных сил Республики Сербской и фактическим главным военным командующим боснийских сербов.

Он руководил военными операциями во время осады Сараево, которая длилась почти четыре года. Также его войска участвовали в наступлениях на мусульманские анклавы, в частности на Сребреницу и Жепу.

Младич входил в руководящее трио боснийских сербов. На политическом уровне его связывали с Радованом Караджичем, тогдашним лидером боснийских сербов, а в более широком смысле – с режимом президента Сербии и Югославии Слободана Милошевича.

Именно из-за масштаба преступлений, совершенных во время войны, дело Младича стало одним из самых известных в международном уголовном правосудии. Его приговор по делу о Сребренице стал одним из ключевых судебных решений по геноциду в Европе.

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