В Финляндии хотят снизить возраст уголовной ответственности: растет подростковая преступность

В Финляндии Министерство юстиции начало изучать возможность снижения возраста уголовной ответственности на фоне роста числа преступлений, совершаемых детьми подросткового возраста. В настоящее время уголовная ответственность в стране наступает с 15 лет, однако правительство рассматривает возможность ввести её с 14 лет для отдельных тяжких преступлений.

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Об этом сообщило Yle. Финляндия хочет взять на вооружение шведские меры по борьбе с подростковой преступностью.

Финляндия изучает шведский опыт

Министерство юстиции Финляндии приступило к подготовке соответствующих предложений в рамках своей законодательной работы. Ожидается, что работа над проектом будет завершена до конца этого года.

Министр юстиции Леена Мери заявила, что Финляндия может воспользоваться опытом Швеции, которая недавно решила снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет для тех, кто совершает тяжкие преступления.

"На прошлой неделе Швеция решила ввести уголовную ответственность с 14 лет за тяжкие преступления, и я надеюсь, что Финляндия возьмет на вооружение шведские меры по борьбе с подростковой преступностью", — заявила Мери.

В то же время финское министерство пока лишь изучает возможные изменения. Окончательное решение относительно нового возраста уголовной ответственности еще не принято.

Какой закон действует сейчас

В настоящее время в Финляндии дети до 15 лет не несут уголовной ответственности. Даже если ребенок совершил тяжкое преступление, к нему не применяется уголовное наказание по правилам, действующим для взрослых или старших подростков.

Такие случаи рассматриваются в рамках системы ювенальной юстиции, которая предусматривает другие меры реагирования и работы с несовершеннолетними.

Именно возможность изменения этого подхода сейчас и изучает Министерство юстиции.

Подростковая преступность растет

Одной из причин пересмотра действующих правил стало увеличение количества тяжких правонарушений, совершаемых детьми, еще не достигшими 15-летнего возраста.

В последние годы в Финляндии неуклонно растет число насильственных и других тяжких преступлений, совершенных подростками младше 15 лет.

Именно на фоне этой тенденции власти хотят привести нынешний возраст уголовной ответственности в соответствие с реальной ситуацией и ввести дополнительные инструменты для противодействия тяжким преступлениям среди подростков.

При этом финские власти ориентируются прежде всего на возможность введения более низкого возраста ответственности именно за самые тяжкие преступления, по примеру соседней Швеции.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Италии одобрило законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, чтобы остановить рост подростковой преступности. Документ предусматривает, что подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности с 14 лет, и судьям больше не нужно будет доказывать, осознавал ли правонарушитель свои действия.

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