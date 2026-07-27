В Италии готовятся снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет: что известно

Правительство Италии одобрило законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, чтобы остановить рост подростковой преступности. Документ предусматривает, что подростки могут быть привлечены к уголовной ответственности с 14-летнего возраста, и судьям больше не нужно будет доказывать, осознавал ли правонарушитель свои действия.

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Об этом сообщает ANSA. Отмечается, что одобренный Советом министров Италии законопроект меняет подход к привлечению подростков к ответственности.

Что предусматривает законопроект

В настоящее время в Италии суд в каждом отдельном деле должен устанавливать, осознавал ли лицо, достигшее 14 лет, последствия своих действий.

Новый законопроект предлагает изменить этот подход. Если документ одобрит парламент, судьям больше не нужно будет доказывать в каждом конкретном случае, осознавал ли правонарушитель свои действия — будет презумпция, что подросток вменяем, а доказывать обратное нужно будет уже в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, правительство предлагает изменить распределение бремени доказывания и переложить его на сторону обвинения.

Каждый, кто нарушает закон, должен отвечать за свои действия

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что каждый, кто нарушает закон, должен отвечать за свои действия, независимо от того, является ли он совершеннолетним.

"Тот, кто совершает нападения, грабежи или вандализм, должен нести ответственность за свои действия, даже если ему всего 15 или 16 лет", — заявила глава правительства.

Мелони подчеркнула, что чрезмерная строгость сама по себе не является решением проблемы, однако и мягкие меры без надлежащей ответственности не способны остановить рост преступности среди молодежи.

В то же время министр юстиции Карло Нордио подчеркнул, что законопроект не снижает возраст уголовной ответственности, который, как и прежде, составляет 14 лет. Также документ не предусматривает ужесточения наказаний для несовершеннолетних.

По его словам, речь идет лишь о введении презумпции вменяемости. Министр подчеркнул, что документ призван "способствовать расследованиям".

"Это последний шаг в серии мер, которые были приняты после роста преступности среди несовершеннолетних", — отметил Карло Нордио.

Закон ещё должен рассмотреть парламент

Правительство Италии уже одобрило законопроект, однако он еще не вступил в силу.

Следующим этапом станет его рассмотрение в парламенте. Только после одобрения обеими палатами и подписания президентом новые правила смогут официально вступить в силу.

По словам представителей правительства, эти изменения являются частью более широкой политики борьбы с ростом подростковой преступности в стране. В частности, в последние годы итальянские власти уже ввели ряд мер, направленных на ужесточение ответственности несовершеннолетних за тяжкие преступления и незаконное ношение оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции детям до 13 лет запретили пользоваться мобильными телефонами. Таким образом руководство страны планирует противодействовать насилию в интернете и уменьшить влияние цифровых технологий на подростков.

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