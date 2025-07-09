В Европе во время экстремальной жары умерли две тысячи человек: что говорят ученые

С 22 июня по 2 июля 2025 года в Европе около 2300 человек умерли от причин, связанных с экстремальной жарой. Исследование охватило 12 крупных городов, включая Барселону, Мадрид, Лондон и Милан, где, по словам исследователей, изменение климата привело к повышению температуры на +4 градуса.

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Такую статистику опубликовали ученые Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Согласно их анализу, предположительно 1500 смертей из 2300 были связаны с изменением климата, которое усилило жару, передает Reuters.

Исследование охватывало 10 дней, в течение которых большая часть Западной Европы страдала от высокой температуры. К примеру, в Испании максимальные показатели превышали +40 по Цельсию, а во Франции вспыхнули лесные пожары.

"Изменение климата сделало его значительно жарче, чем оно было бы, что, в свою очередь, делает его гораздо более опасным", – сказал доктор Бен Кларк, исследователь из Имперского колледжа Лондона.

Чтобы определить количество умерших, эксперты использовали эпидемиологические модели и исторические данные. В статистку вошли в том числе случаи смерти, где основной причиной были заболевания, которые обострила экстремальная погода.

Ученые объяснили, что большинство случаев смерти, связанных с жарой, официально не регистрируются, а некоторые правительства не публикуют эти данные.

Прошлый месяц стал третьим в рейтинге самых жарких июней на планете (на первом месте июнь 2024 года, на втором – июнь 2023-го).

В Западной Европе указанный месяц был самым теплым за всю историю наблюдений, при этом большая часть региона столкнулась с "очень сильным тепловым стрессом", который возникает при температурах +38 и выше.

"В условиях глобального потепления волны тепла, вероятно, станут более частыми, более интенсивными и затронут большее количество людей по всей Европе", – предположила Саманта Берджесс, стратегический руководитель программы Copernicus по климату.

Исследователи из европейских институтов здравоохранения сообщали, что в в Европе в 2022 году из-за причин, связанных с жарой, могли погибнуть до 61 000 жителей.

Как писал OBOZ.UA, в некоторых регионах Украины погода до конца текущей недели (то есть до 13 июля) тоже будет очень жаркой, даже до +37...+38 градусов. В то же время в четверг, 10 июня, температура в отдельных областях опустится и днем не будет превышать +18...+19.

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