Публикация промопоста известного эстонского производителя мяса Rannarootsi вызвала бурную реакцию в социальных сетях и возмущение среди русскоязычной аудитории. На изображении мужчины с украинскими флагами на одежде готовят блюда на гриле на фоне густых клубов дыма, что сопровождается слоганом о том, как правильный гриль делает горький лук сладким.

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Сочетание визуального ряда и игры слов провокационно намекает на военные события в Украине и местный сленг, из-за чего в сети разгорелись жаркие споры. OBOZ.UA рассказывает всё, что известно.

Почему эстонское слово "лук" так возмутило россиян

Дело в том, что эстонское слово sibul ("лук") в Эстонии имеет двойной смысл. В разговорном контексте и местном сленге это уничижительное прозвище, которым порой называют пророссийски настроенных жителей страны и приверженцев "русского мира". Оно является таким же узнаваемым бытовым образом, как и слова "ватник" или "тибла".

Именно поэтому слоган о "превращении горького лука в сладкий" вместе с кадрами дыма и украинскими флагами россияне восприняли как прямой и очень прозрачный намек на уничтожение их соотечественников.

Истерика в комментариях и поддержка со стороны местных жителей

Рекламный ход вызвал настоящую тревогу среди россиян, которые сразу разглядели в изображении и тексте "язык ненависти и разжигание международной вражды".

В своих многочисленных комментариях возмущённые пользователи обвиняют компанию в непрофессионализме, заявляют о потере доверия к бренду и призывают к массовому бойкоту продукции. Многие из них демонстративно отказываются от дальнейших покупок, заявляя, что больше никогда не выберут товары этой марки.

В свою очередь, эстонская аудитория отнеслась к ситуации с юмором и поддержала бренд.

Местные комментаторы отмечают, что обиженные россияне сами отождествляют себя с оскорбительными прозвищами, хотя речь идет об обычном овоще, который действительно становится слаще при приготовлении.

По мнению эстонцев, любая болезненная реакция на такую рекламу лишь демонстрирует скрытую поддержку агрессора и обнажает собственные комплексы критиков.

Позиция руководства Rannarootsi

Руководство компании отвергает любые обвинения в умышленном провоцировании конфликта или заложении политического подтекста. Исполнительный директор компании Кармо Аксель пояснил, что слоган описывает непосредственно ингредиент продукта – карамелизованный лук, а о двусмысленности этого слова он узнал уже после публикации. Что касается дыма и украинской символики, то этот образ был навеян ежедневной лентой новостей, которую видит весь мир.

Несмотря на признание того, что посыл был воспринят аудиторией не совсем так, как планировалось, удалять пост из социальных сетей компания не собирается, считая, что публикация уже живет своей собственной жизнью.

Что известно о компании

Rannarootsi Lihatööstus – один из крупнейших игроков на мясном рынке Эстонии с производством в регионе Ляэнемаа. Предприятие обеспечивает работой более двухсот человек и регулярно получает национальные награды в сфере пищевой промышленности.

После выхода из состава Maag Grupp и обретения самостоятельного статуса компания демонстрирует высокие финансовые показатели, выручка которой за девять месяцев работы достигла десятков миллионов евро.

Накануне OBOZ.UA сообщал, что заявление нового командующего Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого об отсутствии у россиян права на существование вызвало настоящий психоз среди граждан страны-агрессора. Украинский военачальник подчеркнул, что Россия представляет собой постоянную угрозу и её невозможно воспринимать как нормального соседа. Новость об этом мгновенно разлетелась по сети и спровоцировала массовое возмущение в российских пабликах.

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