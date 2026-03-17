В ЕС заявили о риске экокатастрофы из-за российского танкера в Средиземном море: что известно

Девять стран Европейского Союза, среди которых Италия и Франция, заявили, что российский танкер, который дрейфует в Средиземном море, представляет экологическую угрозу. Они обнародовали письмо, в котором обратились к Еврокомиссии с призывом к быстрым действиям.

Об этом сообщает Reuters. В то же время в МИД России подтвердили факт дрейфа судна и отметили, что дальнейшие действия будут зависеть от обстоятельств.

Судно Arctic Metagaz создает угрозу для безопасности и окружающей среды

В письме стран ЕС в Еврокомиссию говорится, что судно Arctic Metagaz находится в водах между Мальтой и Италией. Ситуация с ним создает двойной вызов, ведь нужно одновременно обеспечить безопасность судоходства и предотвратить возможную экологическую катастрофу на фоне санкций ЕС против России.

"Ненадежное состояние судна в сочетании с характером его специализированного груза создает неизбежную и серьезную угрозу крупной экологической катастрофы в самом сердце морского пространства Союза", – указано в письме.

В ЕС отметили, что корабль принадлежит к российскому "теневому флоту", который используется для обхода санкций, введенных после вторжения России в Украину в 2022 году.

В то же время пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва уже связалась с владельцем судна и иностранными компетентными органами. По ее словам, экипажа на борту не было, в то же время судно перевозило около 700 метрических тонн различных видов топлива и значительные объемы природного газа.

"Международно-правовые нормы, применяемые к текущей ситуации, предусматривают ответственность прибрежных стран... за решение ситуации с дрейфующим судном и предотвращения экологической катастрофы", – говорится в заявлении Захаровой.

Поэтому дальнейшие действия судовладельца и России как страны флага будут определяться в зависимости от конкретных обстоятельств.

Напомним, по информации украинской разведки, Россия собирается увеличить количество танкеров "теневого флота", экспортирующих нефть под флагом РФ. Решение обусловлено тем, что страны ЕС и США все чаще задерживают такие подсанкционные суда.

