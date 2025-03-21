'Вместе сможем заставить Россию уважать нас': Зеленский – о сотрудничестве с Чехией, оружии и опеке над Днепропетровщиной. Видео

Чехия в 2025 году останется лидером инициативы по поиску боеприпасов для украинской армии, а также поможет восстановить шесть больниц и будет опекаться Днепропетровщиной. Украина и ее партнеры совместными усилиями могут заставить Россию уважать международное право.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в пятницу, 21 марта. Он, в частности, выразил благодарность Чехии за сотрудничество, передает корреспондент OBOZ.UA.

По словам главы государства, Украина и Чехия продолжают сотрудничество во всех областях – от оборонного до гумунитарной.

В частности, Чехия и в этом году станет лидером инициативы по поиску и передаче Украине артиллерийских снарядов.

Кроме этого, Прага возьмется реконструировать шесть больниц в Украине и продолжит опекаться Днепропетровской областью.

"Спасибо вашей стране. Больниц, разрушенных Россией очень много, к сожалению. Спасибо за сотрудничество. Есть наше совместное заявление о стратегическом партнерстве между нашими государствами. Все вместе, все наши партнеры мы сможем заставить Россию уважать нас", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 марта стало известно, что Петер Павел прибыл с визитом в Одессу и провел встречу с чиновниками в регионе. Во время этого Россия запустила по городу три группы "Шахедов", повлекшие повреждения инфраструктуры и пострадавших.

Позже президент Чехии вместе с президентом Владимиром Зеленским посетили Мощун в Киевской области – в годовщину освобождения села от оккупантов. Там происходили важные для обороны Киева бои в начале полномасштабного вторжения.

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