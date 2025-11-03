В Чехии хотят набрать в армию рекордное количество новобранцев: что известно

В следующем году армия Чехии планирует набрать рекордное количество новобранцев – 2250 человек. Такой план утвердил государственный секретарь министерства обороны Петр Ванчура.

Об этом пишет iROZHLAS.cz со ссылкой на Магдалену Гинчикову из пресс-отдела министерства обороны. "Да, государственный секретарь министерства обороны утвердил план набора на 2026 год. План предусматривает набор 2250 новых военнослужащих", – сказала она.

Таким образом, армия Чешской Республики намерена стремиться к еще более высокому показателю, чем тот, что был установлен на этот год.

В конце августа 2025-го Агентство по вопросам персонала армии Чехии сообщило о завершении набора новых солдат на текущий год. Целью было получить 2100 мужчин и женщин-новобранцев.

В начале этого года чешская армия насчитывала 28 285 тысяч военнослужащих – эта цифра включает также сотрудников военной полиции и военной разведки. Увеличение количества военнослужащих отражает результат уравнения, в котором из количества новобранцев вычитаются те, чья служба в вооруженных силах закончилась или закончится в текущем году. В этом году эта разница должна составить плюс 650 военных.

"Это лучший результат за последние пять лет. Вероятно, будет еще лучше, но увидим в конце года", – сказала полковник Ива Беднаржова.

Для сравнения: в 2024 году количество военнослужащих вооруженных сил выросло на 352 человека. С момента создания профессиональной армии в 2005 году общий баланс был отрицательным шесть раз.

Самый успешный набор профессиональная армия провела уже на второй год своего существования, когда в нее записалось 2262 человека. В этом году этот рекорд, вероятно, будет побит. По состоянию на август к вооруженным силам присоединились 2100 новых солдат, что соответствует годовому плану, а до конца года на базовом курсе еще есть 200 свободных мест.

"Которые мы точно заполним", – отметила полковник Беднаржова.

