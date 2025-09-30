Дания вызвала на службу резервистов из-за инцидентов с дронами – СМИ

В воскресенье, 28 сентября, Дания вызвала на службу несколько сотен резервистов из-за инцидентов с дронами в воздушном пространстве страны. Солдатам приказано явиться как можно скорее.

Об этом сообщает TV2, ссылаясь на конфиденциальное сообщение, которое получили резервисты. В нем прямо упоминается ситуация с дронами в датском воздушном пространстве.

"Получить комментарий от Командования вооруженных сил не удалось, и TV2 не знает точного количества призывников. Однако, по данным источников, речь идет о призыве нескольких сотен солдат", – сказано в сообщении.

По информации телеканала TV2, вызов осуществляется с целью подготовки к возможному развертыванию их на территории Дании. По словам советника по вопросам безопасности Якоба Каарсбо, это может быть целесообразным, учитывая предстоящий саммит ЕС, который состоится в Копенгагене в конце этой недели.

Официальных данных о количестве резервистов, которые сейчас есть в распоряжении датской армии, нет. В 2013 году Главная организация резервистов Дании оценивала их количество в 3000 человек.

Руководитель Главной организации резервистов Дании Йеспер Шнайдер не стал комментировать, когда состоялся последний срочный призыв. Он объяснил, что резервисты постоянно призываются как на учения, так и на оперативные задачи.

"Можно сказать, что все больше растет потребность в том, чтобы резервисты вступали в действие и оказывали дополнительную помощь. Увеличивает ли текущая ситуация эту потребность, мы не можем сказать. Однако привлечение дополнительных сил не является чем-то необычным", – заявил Шнайдер.

Он также считает, что текущая ситуация с безопасностью является хорошим примером того, почему Дания имеет дополнительный персонал, который может быть вызван на службу.

"Значительная часть персонала имеет контракт о готовности, который обязывает их быть в состоянии выйти на службу. Это хороший пример ситуации, когда нужно иметь большой и способный резерв", – отметил руководитель Главной организации резервистов.

Дроны над Данией

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия заявили, что проведут совместное расследование обоих случаев.

Дронами, из-за которых был временно закрыт главный аэропорт Копенгагена, вероятно, руководил "компетентный оператор". Полиция исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп", где базируются истребители F-16 и F-35.

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов. В датском правительстве назвали очередной инцидент составляющей гибридной атаки против страны и Европы.

Неидентифицированные дроны снова были замечены вблизи военных объектов в Дании ночью 27 сентября.

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких местах расположения Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько средств", – сказал представитель в электронном письме к Reuters.

По данным местных СМИ, полиция заявила, что наблюдала беспилотники вблизи авиабазы "Каруп" на западе Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, Дания на пять дней закрыла свое воздушное пространство для гражданских беспилотников. Запрет на полеты БПЛА вступил в силу 29 сентября и будет действовать до 3 октября, то есть в период, когда страна принимает саммит Европейского Союза.

