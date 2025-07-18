В Чехии ввели запрет на пропаганду коммунистической идеологии, приравняв ее к нацистской: какое наказание грозит

В Чехии ввели уголовную ответственность за пропаганду коммунистической идеологии, ее в стране отныне приравняли к нацистской. Соответствующую поправку к действующему законодательству в четверг, 17 июля, подписал президент Чехии Петр Павел.

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Отныне пропаганда нацистских и коммунистических движений может привести к лишению свободы сроком до 5 лет. Подробности сообщает Euractiv.

"Президент Чехии Петр Павел в четверг подписал поправку в уголовный кодекс страны, которая криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, ставя ее на один уровень с нацистской пропагандой. Обновленное законодательство вводит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет для любого, кто "создает, поддерживает или пропагандирует нацистские, коммунистические или другие движения, которые явно направлены на подавление прав и свобод человека или разжигание расовой, этнической, национальной, религиозной или классовой ненависти", – указано в материале.

На такой шаг в Чехии пошли по требованию чешских исторических учреждений. В частности, с призывом исправить "исторический дисбаланс" выступили в Институте изучения тоталитарных режимов.

Криминализацию пропаганды коммунистической идеологии осудили в Коммунистической партии Богемии и Моравии (KSČM), которую возглавляет депутат Европарламента Катержина Конечна: чешские коммунисты назвали этот шаг "политически мотивированным".

"Это еще одна неудачная попытка вытеснить KSČM из-под закона и запугать критиков действующего режима", – заявили в партии.

Между тем издание отмечает, что пока остается непонятным, как новый закон повлияет на деятельность партий вроде KSČM. Сейчас эта политсила не представлена в Чешском парламенте. Впрочем, последние опросы показывают, что альянс, в который она вошла, имеет поддержку на уровне 5%. Если этот показатель не изменится до осенних выборов, в октябре коммунистическая партия Чехии может вернуться в нижнюю палату чешского парламента.

Напомним, ранее в этом месяце президенты Польши и Чехии заверили в дальнейшей поддержке Украины и продолжении давления на Россию. Во время встречи на высшем уровне лидеры двух государств говорили, в частности, "о замороженных российских активах, о восстановлении Украины и какими методами надо действовать, чтобы остановить Россию".

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