В Бухаресте произошел взрыв на ТЭЦ: вспыхнул масштабный пожар. Фото и видео

Вечером 20 апреля в столице Румынии, Бухаресте, прогремел мощный взрыв на теплоэлектростанции CET Vest. Впоследствии на объекте возник масштабный пожар: горело около 30 тонн нефти.

На утро 21 апреля огонь удалось локализовать, информация о жертвах или пострадавших не поступала. Об этом сообщает HotNews.

Что известно об инциденте

По словам главы службы по чрезвычайным ситуациям Раида Арафата, сразу после взрыва загорелись два трансформатора, однако основную сложность составляли около 30 тонн горящей нефти. Он отметил, что для тушения использовали воду и пену, которые применяют в подобных случаях.

К ликвидации пожара привлекли семь пожарных машин с водой и пеной, азотную пожарную машину, высотную спасательную технику, эвакуационный автомобиль и две бригады SMURD.

Впоследствии стало известно, что огонь охватил три электротрансформатора, но его частично удалось взять под контроль, и открытого горения уже не наблюдается.

Информации о пострадавших нет, а риска распространения пожара пока не фиксируется, хотя ситуация остается динамичной.

Очевидцы также сообщали о колебаниях электроснабжения и кратковременном падении напряжения в нескольких районах столицы перед взрывом.

