В Казахстане произошел взрыв в кафе: семь человек погибли, десятки пострадали. Видео момента ЧП

Вечером 26 февраля в городе Щучинск в Казахстане прогремел мощный взрыв в кафе. Там взорвались баллоны с газом, после чего вспыхнул пожар.

Видео дня

Известно о семи погибших и около 20 пострадавших. Об этом сообщает казахстанское издание ZTB NEWS.

Что известно

Вечером 26 февраля стало известно, что в Щучинске Акмолинской области Казахстана в кафе "Центр плова" произошел взрыв. По данным издания, взорвалась газовоздушная смесь, после чего в здании вспыхнул пожар.

"Погибли шесть человек, около 20 получили травмы. Пожарные вынесли из горящего здания восемь газовых баллонов и спасли более десяти человек", – говорилось в сообщении.

На момент публикации пожар удалось полностью ликвидировать. Спасатели продолжали разбирать завалы. На месте работали руководство ГСЧС, заместитель акима области, пожарные, спасатели, медики, полиция и газотехническая служба.

"Санавиация и реанемобили приведены в готовность", – добавили в ZTB NEWS.

Точные причины и обстоятельства инцидента еще предстоит установить следствию.

Впоследствии стало известно, что количество погибших возросло до семи человек. Среди них – 16-летняя девушка. Среди жертв два человека умерли в реанимации.

"13 человек находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести, еще шесть отпущены домой после осмотра. Спасатели прибыли на место в течение пяти минут", – говорилось в сообщении.

По данным издания, в момент взрыва кафе было переполнено: оно рассчитано на 80 посадочных мест.

"Ни столов, ни стульев, ни окон. Все взрывной волной снесло", – делились с журналистами очевидцы.

Также в сети появились кадры с моментом взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Казахстане задержали критика РПЦ, который пытался создать в стране независимую от Москвы православную церковь.

Также стало известно, что Россия обустроила военный полигон для тестирования ударных дронов неподалеку от границы с Казахстаном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!