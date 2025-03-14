В Болгарии после пересчета голосов в парламент прошла пророссийская партия

Конституционный суд Болгарии признал ошибку в подсчете голосов на парламентских выборах в октябре 2024 года. В результате этого решения 16 депутатов потеряли свои места, а пророссийская и евроскептическая партия "Величие" получила 10 мандатов и впервые попала в парламент. Остальные шесть мест были распределены между четырьмя малыми партиями.

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Суд пересмотрел результаты выборов после жалобы партии "Величие", которая сначала не преодолела барьер в 4% для прохождения в парламент всего на несколько голосов. Об этом пишет Reuters.

Избирательная комиссия подтвердила, что после просмотра подсчета на сотнях участков "Величие" получила необходимую поддержку, а еще шесть мест получили четыре небольшие партии.

Действующая коалиция во главе с правоцентристской партией ГЕРБ потеряла пять мест, но сохранила минимальное большинство у 121 депутата в 240-местном парламенте. В то же время Конституционный суд отклонил призывы проводить полный пересчет голосов, что привело еще больше к неопределенности на нестабильной политической сцене Болгарии, где годами раздробленные партии не смогли получить большинство или сформировать стабильные коалиции.

Октябрьские выборы стали седьмыми в стране за последние четыре года, а правительство во главе с Росеном Желязковым было утверждено только в январе после длительных коалиционных переговоров.

Эксперты считают, что Болгария нуждается в политической стабильности для привлечения средств Европейского Союза и введения евро, переход на который запланирован на 1 января 2026 года. Планы по присоединению к еврозоне уже были отложены из-за несоблюдения целевых показателей инфляции.

Как сообщал OBOZ.UA, внеочередные выборы в парламент Болгарии прошли в конце октября 2024 года. Было заявлено, что в парламент прошла прозападная правоцентристская коалиция партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил ГЕРБ – СДС. На второе место в выборах вышел либерально-консервативный альянс партии "Продолжаем перемены" и коалиции "Демократическая Болгария". Пророссийская партия "Возрождение" также попала в парламент.

Предыдущее голосование в стране прошло в июне 2024 года, однако победители не смогли сформировать коалицию.

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