Ставил трюки для художественных фильмов и не скрывался: что известно об украинце, которого задержали в Польше по делу "Северных потоков"

30 сентября полиция Польши задержала вблизи Варшавы инструктора по дайвингу Владимира Ж., которого разыскивают немецкие следователи по подозрению в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В Германии ему грозит до 15 лет тюрьмы за диверсию, подрыв и уничтожение сооружения.

Однако пока давать объяснения задержанный отказывается. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно

Следствие считает Владимира одним из четырех водолазов, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на дне Балтийского моря, повредив газопроводы. 1 октября Окружной суд Варшавы взял украинца под временный арест сроком на семь дней, который может быть продлен. Впоследствии польский суд должен принять решение о его возможной экстрадиции в Германию.

В то же время генеральный прокурор Польши заявил, что процесс не будет поспешным. Украинский адвокат Николай Катеринчук, руководитель юридической компании "Катеринчук, Моор & Партнеры", отметил, что знаком с Владимиром Журавлевым еще с прошлого года и бесплатно предоставляет ему юридические консультации.

По словам адвоката, Журавлев является профессиональным дайвером с большим опытом подводного плавания и владельцем компании Family Diving, которая объединяет группу водолазов и известна в своей отрасли.

"Его группа участвовала в постановке нескольких подводных трюков для художественных фильмов, фактически выполняя функции каскадеров", – рассказал Катеринчук.

Он сообщил, что интересы Владимира Журавлева с 2024 года также представляет польский адвокат Тимотеуш Папроцкий и добавил, что летом того же года польские правоохранители получили от немецких коллег ордер на арест Журавлева и провели обыск в его доме в Прушкове.

На тот момент Владимира дома не было, однако полиция изъяла часть его имущества. Чтобы обжаловать эти действия, Журавлев обратился за помощью к польскому адвокату, пояснил Катеринчук.

Как уточнил Папроцкий, Журавлев вместе с семьей приехал в Польшу в начале 2022 года. Он имел временные разрешения на проживание и работу, жил в городе Прушков вблизи Варшавы и владел компанией, которая занималась монтажом и обслуживанием систем вентиляции и кондиционирования.

Польский адвокат отметил, что немецкие правоохранители инкриминируют его клиенту "враждебный конституционный саботаж", умышленное использование взрывчатых веществ и уничтожение инфраструктурного объекта. За эти преступления в Германии Журавлеву может грозить до 15 лет лишения свободы.

Папроцкий добавил, что европейский ордер на арест его подзащитного был выдан Федеральным трибуналом справедливости в Карлсруэ 5 июня 2024 года, после чего документ передали польской стороне.

"Мой клиент знал о существовании этого ордера, но при том не скрывался. Причины, по которым польские органы осуществили задержание лишь спустя более года, мне неизвестны. Важно, что в поданном немецкой стороной ордере указаны неправильные личные данные моего клиента, а именно ошибочное написание имени и фамилии", – пояснил Папроцкий.

В августе прошлого года пресс-секретарь Генерального прокурора Польши Анна Адамяк заявила, что украинский водолаз Владимир Ж., которого немецкие следователи подозревают в причастности к подрыву газопровода "Северный поток", в начале июля выехал из Польши в Украину. По ее словам, хотя Германия выдала европейский ордер на его арест, данные Журавлева не были внесены в базу розыска, что позволило ему легально пересечь границу.

Со своей стороны, адвокат Николай Катеринчук пояснил, что Европейский ордер на арест не имеет определенного срока действия, поэтому остается в силе, пока не будет выполнен. По его словам, вероятно, в 2024 году выполнить ордер не удалось, однако после того, как Владимира снова обнаружили на территории Польши, правоохранители были обязаны его задержать.

Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий отметил, что большую часть времени после выдачи ордера Журавлев находился в собственном доме в Польше, что подтверждается документально.

Для Николая Катеринчука задержание Владимира Журавлева в Польше стало полной неожиданностью. Адвокат рассказал, что узнал об этом от его жены.

Вместе с тем украинский адвокат представляет интересы жены другого украинца, которого немецкая сторона подозревает в причастности к подрыву "Северных потоков" – Сергея Кузнецова. В августе этого года мужчину задержали в Италии. Местный суд уже одобрил его экстрадицию в Германию, однако обвиняемый, который отрицает свою вину, обжаловал это решение.

Катеринчук рассказал, что обсуждал с Журавлевым дело Кузнецова, и тот интересовался его развитием, хорошо понимая потенциальные риски.

"Но я даже не мог представить, что как раз тогда, когда мы говорили об этом, он находился в Польше", – рассказал Катеринчук.

Что известно о подрыве "Северных потоков"

В ночь на 26 сентября 2022 года три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были разрушены взрывами в нейтральных водах на дне Балтийского моря.

Оба газопровода на тот момент не работали, но были заполнены техническим газом.

Польша и Украина обвинили во взрывах РФ, Москва в свою очередь обвинила "англосаксов" и открестилась от своей причастности.

Немецкие СМИ утверждали, что яхта, которую использовали предполагаемые подрывники, принадлежит гражданам Украины, а один из мужчин, арендовавший яхту, живет в Украине.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к подрыву "Северных потоков", президент Владимир Зеленский также отрицал, что мог отдать подобные распоряжения.

Напомним, Польша рассматривала возможность предоставить убежище украинцу Владимиру Журавлеву. Эту идею лично озвучивал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время частных разговоров с коллегами. Более того, политик не только выражал готовность предоставить убежище, но и предлагал наградить Владимира орденом.

Как писал OBOZ.UA, в конце августа стало известно, что в Италии полиция по ордеру, выданному немецким судом, арестовала украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в подрыве трубопровода "Северный поток". Следствие в Германии считает, что он был одним из координаторов операции в сентябре 2022 года, когда группа лиц, которая использовала яхту, заложила взрывчатку на газопроводах в районе острова Борнхольм в Балтийском море.

