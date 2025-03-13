В Белом доме прорабатывают силовые варианты возвращения контроля над Панамским каналом – NBC

Южное командование Армии США разрабатывает потенциальные планы по "возвращению" Панамского канала: от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта силового захвата. Будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько Вооруженные силы Панамы согласятся сотрудничать с американской стороной.

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Об этом заявило издание NBC News, ссылаясь на источники среди официальных лиц США. По информации двух неназванных собеседников, Белый дом поручил командованию разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента Дональда Трампа "вернуть" Панамский канал.

Команда Трампа так и не объяснила общественности, что именно имеется ввиду под этим "возвращением".

По словам чиновников, цель Вашингтона – увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая.

У издания есть данные, что адмирал Элвин Холси, который возглавляет Южное командование Армии США, на этой неделе (то есть 10–13 марта) представил несколько стратегий министру обороны Питу Хегсету. Последний, как ожидается, посетит Панаму в следующем месяце.

Источники подчеркнули, что вторжение США в Панаму маловероятно и будет серьезно рассматриваться только в том случае, если более масштабное американское военное присутствие в Панаме не приведет к достижению цели.

В частном порядке Трамп сказал своим советникам, что считает военное присутствие США в Панаме и на самом канале критически важным, заявили американские чиновники. Президент также ясно дал понять, что хочет, чтобы военнослужащие США присутствовали в этой зоне в качестве демонстрации силы.

В настоящее время в Панаме находится более 200 американских армейцев, но их число колеблется в зависимости от ротации войск.

Панамский 50-мильный канал, нейтралитет которого закреплен в Конституции страны, является одним из самых загруженных водных путей в мире, причем большая часть грузов, проходящих через него, поступает из США или направляется в США. Если бы Панамский канал был заблокирован, судам пришлось бы проходить вокруг Южной Америки, что резко увеличило бы стоимость и продолжительность каждого рейса.

И Панама, и Китай отрицают какое-либо иностранное вмешательство в районе стратегически важного канала.

Как писал OBOZ.UA, ранее президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил Дональда Трампа во лжи. Он заявил, что порты, принадлежащие компании из Гонконга, действительно продают консорциум под руководством США, но сам канал продолжает контролировать Панама.

В то же время госсек Соединенных Штатов Марко Рубио заявлял, что влияние и контроль Коммунистической партии Китая над Панамским каналом представляют угрозу и нарушают Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации этого объекта.

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