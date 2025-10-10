В Бельгии арестовали трех исламистов: готовили теракты и убийство премьер-министра

Бельгийская федеральная прокуратура сообщила об аресте трех молодых людей, которых подозревают в подготовке терактов против политиков страны, среди которых – премьер-министр Барт Де Вевер. Задержание произошло в четверг утром в Антверпене.

По данным издания Gazet van Antwerpen, прокурор Анн Франсен уточнила, что задержанных рожденных в 2001, 2002 и 2007 годах, подозревают в попытке террористического убийства и участия в деятельности террористической группы. Двое остаются под стражей, третий отпущен. Следователи провели четыре обыска с участием взрывотехников и федеральной полиции.

Телеканал VRT передает, что одной из потенциальных целей был именно Де Вевер, который возглавляет партию Новый фламандский альянс (N-VA). Представитель премьера Филипп Керкаерт отказался от комментариев. Позже министр иностранных дел Максим Прево подтвердил в X (Twitter), что речь шла о покушении именно на Де Вевера, назвав это "глубоко шокирующим".

Дроны, взрывчатка и 3D-принтер

Расследование показало, что нападавшие могли планировать использовать дрон для сброса взрывного устройства, найденного во время обысков в районе Деурне в Антверпене. По данным прокуратуры, устройство напоминало самодельную бомбу. Кроме того, у подозреваемых изъяли пакет со стальными шариками и 3D-принтер, который, вероятно, использовался для изготовления деталей взрывчатки.

Прокурор Франсен отметила, что дело демонстрирует постоянный риск терактов в Бельгии: "Это еще раз доказывает, что все службы безопасности должны оставаться бдительными".

Бельгия остается в состоянии повышенной готовности

В этом году бельгийская прокуратура уже открыла около 80 новых дел, связанных с терроризмом, что превышает показатели за весь 2024 год. Аресты произошли почти через десять лет после атак в Брюсселе в марте 2016 года, когда погибли 32 человека.

Министр энергетики Матие Бье, комментируя ситуацию, отметил:"Терроризм никогда не исчезал. Это враг нашей демократии, с которым нужно бороться постоянно".

Это не первое покушение на жизнь Барта Де Вевера. В апреле этого года апелляционный суд Антверпена осудил пятерых мужчин, среди них – лидера группы, который получил шесть лет заключения за попытку организовать покушение на политика еще в 2023 году.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 8 апреля 2025, в Украину прибыл с визитом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Тогда, вместе с президентом Владимиром Зеленским они осмотрели продукцию украинского оборонно-промышленного комплекса, в частности разведывательные и ударные БПЛА, наземные роботизированные комплексы и морские дроны.

