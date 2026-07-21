В Беларуси нашли останки украинских солдат, погибших в 1941 году: названы фамилии

В Беларуси в Добрушском районе участники поисковой группы обнаружили останки тел украинских солдат, погибших в 1941 году. Удалось идентифицировать двух человек – это боец из Черниговской области и воин из Полтавской области.

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Второй воин считался пропавшим без вести. Об этом сообщило белорусское издание "Добрушскі край".

Что известно

Помогла фотография немецкой аэрофотосъемки. Это фото наложили на современный спутниковый снимок, чтобы обнаружить места ворон от авиабомб и артиллерийских снарядов. С их помощью и были сделаны находки.

Сначала поисковая группа наткнулась на стреляные гильзы и элементы армейской амуниции. На глубине 50–60 сантиметров обнаружили останки солдата, рядом с которыми нашли футляр от посмертного медальона.

Впоследствии были найдены останки других солдат, а также еще один медальон.

Все найденное передали в 52-й отдельный специализированный поисковый батальон. На данный момент там удалось идентифицировать двух солдат.

Первый – Константин Тимофеевич Родзановский, 1921 года рождения, житель города Короп Черниговской области, проживавший на улице Береговой, 33.

Второй воин – Николай Иванович Кишкар, 1921 года рождения, уроженец села Великая Павловка Полтавской области. В списках потерь он числится как пропавший без вести.

Исследователь Александр Снитко опубликовал фотографии документов погибших воинов, личности которых удалось установить.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что польское правительство требует от Германии выплаты компенсаций людям, ставшим жертвами нацизма во время Второй мировой войны. Ежегодная сумма таких выплат, которые на сегодняшний день требует Польша, составляет 10 000 злотых (примерно 2333 евро) в год на каждую жертву.

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