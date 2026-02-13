УкраїнськаУКР
В Бангладеш состоялись первые выборы после свержения режима Хасины: кто победил

В южноазиатской стране Бангладеш состоялись первые выборы после свержения автократического режима бывшего премьер-министра Шейх Хасины в 2024 году. Победу одержала Националистическая партия (BNP) во главе с Тариком Рахманом.

Об этом пишет The Guardian. Издание отмечает, что партия BNP, возглавляемая получила убедительную победу.

По данным избирательной комиссии, альянс во главе с националистами получил 212 мест и вернулся к управлению страной после 20-летнего перерыва. В то же время коалиция конкурентов во главе с исламистской партией "Джамаат-е-Ислами" получила 77 мест.

Эти выборы считают первыми свободными и честными в Бангладеш за почти два десятилетия, которым предшествовал период значительных политических потрясений. Режим Хасины регулярно подавлял протесты, репрессировал своих критиков и политических оппонентов, тысячи которых пропали без вести, были замучены и погибли в тайных тюрьмах.

Явка избирателей по всей стране составила 59,4% против 42% на предыдущих выборах. Это также были первые выборы, на которых могла голосовать диаспора.

Ведущий член комитета партии BNP Салахуддин Ахмед отметил, что перед новым правительством стоит сложная задача, поскольку партия пообещала избирателям новую эру демократии и нулевую толерантность к коррупции.

Тарик Рахман, который вернулся в Бангладеш в декабре после 17 лет изгнания в Лондоне, должен стать следующим премьер-министром страны. Он происходит из одной из самых влиятельных политических династий Бангладеша и является сыном бывшего премьер-министра Халеды Зиа и бывшего президента Зиаура Рахмана, которого убили в 1981 году.

Что предшествовало

В 2024 году в Бангладеш произошло студенческое восстание, которое свергло 15-летний режим Хасины. Общенациональные беспорядки были вызваны волной возмущения из-за массовой коррупции, нарушения прав человека и экономического спада.

Полиция прибегла к жестким мерам предосторожности, в том числе к стрельбе. В стране был введен комендантский час.

По данным ООН, восстание и жестокие репрессии против антиправительственных протестующих привели к гибели примерно 1400 человек.

После свержения режима Хасины в течение последних 18 месяцев страной руководило временное правительство, возглавляемое лауреатом Нобелевской премии Мухаммедом Юнусом, которому поручили подготовить страну к свободным и честным выборам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бангладеш против бывшего премьер-министра Шейх Хасины начали уголовное дело. Ее считают причастной к убийствам полицией на протестах в стране.

Трибунал по военным преступлениям приговорил Хасину к смертной казни за преступления против человечности, совершенные в последние дни господства ее режима.

Шейх Хасина сбежала в Индию, страна отказалась её выдавать Бангладеш, что стало ключевой проблемой в напряжённых отношениях между Даккой и Нью-Дели.

