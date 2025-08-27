'Позиция однозначна': президент Азербайджана подчеркнул, что поддерживает Украину в войне против РФ

Официальный Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Азербайджан на собственном примере понимает, что означает нарушение этого принципа.

Об этом напомнил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в новом интервью. Он пообщался с журналистом телеканала "Аль-Арабия" (Саудовская Аравия) и сам начал говорить о ситуации в Украине.

Ильхам Алиев стал на сторону украинцев

Вопрос, заданный политику, касался Сирии. Глава государства отметил, что поддерживает нормализацию отношений с этой страной.

"Да, безусловно. Азербайджан как страна, пострадавшая от нарушения своей территориальной целостности, поддерживает территориальную целостность всех стран, и наша позиция в этом вопросе однозначна", – сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Баку в этом плане на стороне Киева. "И снова, возвращаясь к тому, что обсуждалось касательно азербайджано-российских отношений: мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать", – заверил президент.

Далее он вернулся к Дамаску, отметив, что важнейшим условием любых отношений является целостность Сирии.

"Причем не только юридическое единство и контроль границ, но и физическое единство. В стране должна быть централизованная система или, по крайней мере, система с действующими политическими институтами. Мы решительно выступаем против любых форм сепаратизма, будь то в Карабахе, Сирии или в любой другой точке мира", – заявил Алиев.

Как ранее писал OBOZ.UA, двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", а Москва отказалась приносить извинения Баку. Теперь в среде российских пропагандистов звучат призывы начать "специальную военную операцию" против Азербайджанской Республики.

