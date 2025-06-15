В Австрии ограничат владение оружием после стрельбы в школе: правительство готовит жесткие меры

Федеральное правительство Австрии намерено ужесточить законодательство о владении оружием в стране. В частности, правительство уже на следующей неделе планирует принять ряд поправок существующего законодательства. Таким образом власти реагируют на стрельбу в школе города Грац.

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Как заявил канцлер Австрии Кристиан Штокер, в первую очередь правительство "рассматривает возможность" повышения минимального возраста для покупателей оружия. Также, по его словам, "нуждаются в ужесточении" психологические тесты, которые необходимо сдавать для получения лицензии на оружие.

Канцлер отказался назвать все правки, которые будут внесены в законы, поскольку они еще готовятся. Но он подчеркнул, что первые из них правительство обязательно примет уже в начале следующей недели.

По словам Кристиана Штокера, более строгие требования к владению оружием должны "ограничить доступ к нему для определенных групп".

Среди других мер он назвал увеличение количества школьных психологов, проведение обязательных бесед с учениками, мониторинг молодежи в группах риска.

Также предлагается создание фонда компенсаций, через который будут возмещаться расходы на погребение и психологическую поддержку пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 10 июня в австрийском городе Грац произошла стрельба в одной из школ. В результате происшествия погибли по меньшей мере 11 человек.

В первых сообщениях с места стрельбы сообщалось, что преступника ликвидировали полицейские. Но оказалось, что не так.

Стрельбу в школе устроил ее бывший ученик, 21-летний Артур А. У него дома нашли предсмертную записку, также он отправил матери прощальное видео перед тем, как убить 10 человек и покончить с собой в школьном туалете.

Артур А. стрелял из пистолета и дробовика в двух классах и в нескольких коридорах. Своим оружием он владел законно, установили правоохранители, и до этого инцидента парень никогда не фигурировал в уголовных преступлениях.

Это массовое убийство в учебном заведении стало крупнейшим в истории Австрии.

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