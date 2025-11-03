В Австрии мужчина объявил о захвате заложников в поезде: его арестовали. Фото

На главном вокзале Зальцбурга днем в понедельник, 3 ноября, состоялся масштабный полицейский рейд. Мужчина, который ехал поездом из Вены в Инсбрук, сообщил о намерении взять заложников. Его сняли с поезда и задержали.

Видео дня

Об этом заявило австрийское издание Salzburg.ORF.at. По данным журналистов, инцидент произошел около 15:30. Полицейские специального назначения Cobra и подразделения Puma и SIG окружили вагон, в котором находился мужчина, и провели задержание без пострадавших.

Агрессивное поведение пассажира

Очевидцы рассказали, что мужчина вел себя крайне агрессивно, когда его выводили из поезда. Сейчас его личность не разглашают. Полиция не сообщила, кого именно он планировал взять в заложники и почему. Во время операции кратковременно ограничили работу вокзала – оба выхода были перекрыты для пассажиров.

После ареста мужчины движение поездов через Зальцбург восстановили. Следователи проверяют, имел ли он оружие и находился ли под действием алкоголя или наркотиков. Местные жители говорят, что на вокзале в течение нескольких часов царила напряженная атмосфера – люди не понимали, что происходит, и полицейские просили оставаться внутри здания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Австрии задержали четырех подозреваемых в подрывах банкоматов. У них были изъяты два автомобиля, взрывные устройства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Отмечается, что были задержаны два человека, подозреваемых в подрыве банкоматов твердыми взрывчатыми веществами, а также два человека, подозреваемых в пособничестве им.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!