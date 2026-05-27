В Австралии во время светового шоу почти 90 дронов упали с неба: организаторы заявили о сбое. Видео

В Сиднее (Австралия) во время популярного зимнего светового шоу над бухтой Дарлинг-Харбор произошел масштабный технический сбой. Около 90 беспилотных летательных аппаратов потеряли управление и упали в воду в непосредственной близости от зрителей.

Организаторы фестиваля заявили о техническом сбое и были вынуждены отменить несколько предстоящих выступлений. Об этом сообщает BBC.

Технические трудности

Инцидент произошел в ходе ежегодного трехнедельного фестиваля Vivid Sydney, знаменитого своими масштабными световыми инсталляциями. На многочисленных видеозаписях, быстро распространившихся в социальных сетях, запечатлены десятки дронов, которые внезапно начали сыпаться с ночного неба, вызвав тревогу у зрителей.

Британская компания Skymagic, которая выступает техническим оператором и создателем данного воздушного представления, официально подтвердила потерю контроля над техникой. Согласно их заявлению, во время выступления вечером 25 мая возникла неполадка, в результате которой 89 беспилотников совершили вынужденную посадку в воду в районе причальной зоны Кокл-Бей.

Радиочастотные помехи и аварийный протокол

По информации представителей Skymagic, основной причиной инцидента стало "непредвиденное изменение радиочастотной обстановки, произошедшее непосредственно после взлета". Из-за резкого ухудшения точности позиционирования автоматическая система безопасности аппаратов активировала стандартные процедуры аварийной посадки.

В компании подчеркнули, что ни один из дронов не вышел за пределы установленных безопасных границ. Тем не менее, свидетели происшествия отмечают, что падение аппаратов сопровождалось сильным шумом.

Фестиваль приостановлен

Руководство Vivid Sydney принесло официальные извинения за "разочарование и неудобства". Представители фестиваля подчеркнули, что решение остановить шоу принималось операторами в строгом соответствии со стандартными протоколами безопасности.

На текущий момент ближайшие выступления полностью отменены. Компания Skymagic совместно с правительственными ведомствами Австралии проводит всестороннюю оценку инцидента. Лишь после этого будет принято окончательное решение о возможности возобновления оставшейся части полетной программы.

Масштаб грандиозного фестиваля

Воздушное шоу Star-Bound задумывалось как одна из главных изюминок нынешнего сезона. Это сложнейшее 12-минутное представление, в котором задействовано до 1000 специально разработанных дронов. Первые показы успешно стартовали 24 мая, а всего в течение трех недель планировалось провести 22 шоу за 11 вечеров.

В 2024 году фестиваль Vivid Sydney впервые включил шоу дронов в свою основную программу, что вызвало огромный ажиотаж. Однако в прошлом году от подобных показов отказались из-за опасений чрезмерного скопления людей.

