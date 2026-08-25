В Армении задержали пророссийского экс-президента Кочаряна и его сына: в чём их обвиняют

Во вторник, 25 августа, в Армении правоохранители задержали второго президента страны Роберта Кочаряна и его сына Седрака на фоне масштабных обысков. Самого экс-президента доставили в Антикоррупционный комитет.

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В то же время следственные действия продолжаются в доме его сына Левона Кочаряна и на объектах, связанных с семьёй. Об этом сообщает армянская служба "Радио Свобода".

В чём обвиняют Кочаряна

В Антикоррупционном комитете Армении заявили, что обыски и другие процессуальные действия проводятся в рамках уголовного производства по преступлениям коррупционного характера. В то же время правоохранители пока не раскрыли, о каком именно эпизоде идет речь и какие конкретные подозрения выдвинуты Кочаряну или его семье.

Обыски проходят по нескольким десяткам адресов. Следователи также прибыли в ереванский офис компании Toyota, а также в фитнес-клуб Orange Fitness и развлекательный центр Play City. Процессуальные действия проводятся и в жилищах руководителей этих заведений.

Роберта Кочаряна сначала доставили в Службу национальной безопасности, а затем перевели в Антикоррупционный комитет. Информацию о задержании Кочаряна и его сына Седрака подтвердил Антикоррупционный комитет Армении.

Что известно об обысках в семье

Отдельные следственные действия проводятся в доме Левона Кочаряна – депутата Национального собрания Армении от оппозиционной фракции "Армения". Утром возле его дома находились вооруженные и замаскированные сотрудники силовых структур.

При этом в доступной информации правоохранительных органов нет утверждения о том, что Левону Кочаряну уже предъявили подозрение в конкретном преступлении. На данный момент известно лишь о проведении обыска в его жилище.

Задержания произошли после спора с Пашиняном

Непосредственно перед обысками между Левоном Кочаряном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном произошла острая перепалка в парламенте. Пашинян поставил под сомнение происхождение состояния семьи Кочаряна.

"Откуда вы взяли это состояние? Вы хотите сказать, что ваши миллионы должны унаследовать ваши дети, а затем — внуки… Я прямо говорю вам, что этого не произойдет. Это не личный вопрос, а политический. Всё до последней крошки должно быть возвращено Республике Армении", — сказал премьер-министр.

Кочарян в ответ заявил, что вопрос об имуществе должен решать суд, а не премьер-министр:

"Что и кому должно быть возвращено, должен решать суд, а не первое лицо страны", — ответил чиновник.

Он также обвинил власти в давлении на суд и избирательном подходе к преследованию бывших чиновников. Пашинян ответил цитатой из Нового Завета: "Не судите, да не судимы будете", добавив, что готов "судиться тем же судом".

Роберт Кочарян – второй президент Армении и лидер оппозиционного блока "Армения". Его политическая сила выступает в оппозиции к правительству Никола Пашиняна.

Задержание Кочаряна происходит на фоне обострения противостояния между властью и его политическим лагерем. В то же время сама власть связывает нынешние следственные действия с расследованием коррупционных преступлений, а не с политической деятельностью экс-президента.

На данный момент главная деталь, которой не хватает в деле, — это конкретный состав возможного преступления и статус каждого из фигурантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе со своим правительством. Это решение связано с началом работы вновь избранного парламента и является предусмотренной Конституцией процедурой.

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