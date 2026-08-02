Пашинян подал в отставку: что это означает для Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе со своим правительством. Это решение связано с началом работы новоизбранного парламента и является предусмотренной Конституцией процедурой.

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В то же время отставка не означает смену власти, ведь действующий премьер, вероятно, вновь возглавит правительство. Об отставке заявил сам Пашинян в видеообращении.

Почему Пашинян подал в отставку

Никол Пашинян объявил об отставке правительства в связи с началом первой сессии Национального собрания Армении девятого созыва. Согласно Конституции страны, после формирования нового парламента правительство автоматически сложит полномочия.

Премьер сообщил, что подпишет соответствующее заявление и направит его президенту. Официально правительство прекратило работу 2 августа – в день начала работы нового состава парламента.

Как назначают нового премьера

После отставки правительства президент Армении должен назначить нового премьер-министра. Кандидатуру на эту должность выдвигает парламентское большинство, после чего формируется новый состав Кабинета министров.

Первое заседание Национального собрания девятого созыва состоится 2 августа. Новый парламент сформирован по итогам выборов, прошедших 7 июня 2026 года.

Кто возглавит правительство

По результатам выборов наибольшее количество мест в парламенте получила правящая партия "Гражданский договор", которая завоевала 64 мандата. В парламент также вошли блок "Сильная Армения" с 29 депутатами и блок "Армения", имеющий 12 представителей.

Поскольку именно партия Пашиняна сформировала большинство в Национальном собрании, ожидается, что он вновь будет выдвинут на пост премьер-министра и возглавит новое правительство.

Отставка в данном случае является технической процедурой, которая открывает этап формирования нового Кабинета министров.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Ереван продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Армении завершились парламентские выборы, в которых приняли участие почти 59% граждан, имеющих право голоса. По результатам подсчёта 100% голосов победу одержала партия действующего премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор".

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