Пашинян подал в отставку: что это означает для Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку вместе со своим правительством. Это решение связано с началом работы новоизбранного парламента и является предусмотренной Конституцией процедурой.
В то же время отставка не означает смену власти, ведь действующий премьер, вероятно, вновь возглавит правительство. Об отставке заявил сам Пашинян в видеообращении.
Почему Пашинян подал в отставку
Никол Пашинян объявил об отставке правительства в связи с началом первой сессии Национального собрания Армении девятого созыва. Согласно Конституции страны, после формирования нового парламента правительство автоматически сложит полномочия.
Премьер сообщил, что подпишет соответствующее заявление и направит его президенту. Официально правительство прекратило работу 2 августа – в день начала работы нового состава парламента.
Как назначают нового премьера
После отставки правительства президент Армении должен назначить нового премьер-министра. Кандидатуру на эту должность выдвигает парламентское большинство, после чего формируется новый состав Кабинета министров.
Первое заседание Национального собрания девятого созыва состоится 2 августа. Новый парламент сформирован по итогам выборов, прошедших 7 июня 2026 года.
Кто возглавит правительство
По результатам выборов наибольшее количество мест в парламенте получила правящая партия "Гражданский договор", которая завоевала 64 мандата. В парламент также вошли блок "Сильная Армения" с 29 депутатами и блок "Армения", имеющий 12 представителей.
Поскольку именно партия Пашиняна сформировала большинство в Национальном собрании, ожидается, что он вновь будет выдвинут на пост премьер-министра и возглавит новое правительство.
Отставка в данном случае является технической процедурой, которая открывает этап формирования нового Кабинета министров.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна не является союзником России в войне против Украины. Ереван продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Армении завершились парламентские выборы, в которых приняли участие почти 59% граждан, имеющих право голоса. По результатам подсчёта 100% голосов победу одержала партия действующего премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор".
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