В Африке впервые сбили российский 'Шахед': какая страна отличилась

В Мали сбили российский ударный дрон Shahed, который использовали связанные с Россией наемники для боевых операций в регионе Сахель, в котором РФ активно пытается закрепиться, поддерживая местные военные хунты. Это стало первым подтвержденным случаем использования Москвой такого типа беспилотников в Африке.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в комментарии Суспільному. По его словам, этот случай свидетельствует о расширении географии применения Россией технологий войны и их экспорт за пределы Украины.

В Африке впервые сбили российский Shahed

По словам Власюка, на севере Мали повстанцы сбили российский беспилотник Shahed-136 ("Гарпия-А1"). Это первый подтвержденный случай применения такого типа дронов в регионе Сахель.

По предварительным данным, беспилотник использовали для поддержки связанных с Россией наемников, которые действуют в стране.

Сбитый дрон был новой модификацией "КК" с воздушным подрывом боевой части – это означает, что он способен детонировать еще в воздухе без столкновения с целью.

Отметим, ранее Defence Blog сообщил, что 18 мая вблизи Малийского города Севари были обнаружены обломки беспилотника-камикадзе серии "Гарпия-А1 КК" – российскую версию иранского Shahed-136. По информации издания, дрон использовал российский "Африканский корпус".

Россия переносит военные технологии в Африку

Россия активно распространяет свое геополитическое, военное и экономическое влияние в регионе Сахель, используя его как плацдарм для вытеснения западных стран из традиционных зон влияния в Африке. На замену ЧВК "Вагнер" Москва создала в регионе "Африканский корпус", который обеспечивает поддержку лояльных хунт в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, предоставляя оружие и услуги безопасности в обмен на доступ к полезным ископаемым.

По словам Владислава Власюка, РФ все активнее распространяет свои военные технологии и методы ведения войны за пределы Украины, в частности на африканский континент. При этом для производства и модернизации своих дронов РФ продолжает использовать компоненты двойного назначения, которые поступают через международные рынки.

В дроне нашли китайские и европейские компоненты

По предварительной информации, в сбитом Shahed-136 обнаружили электронику китайских и европейских производителей.

Речь идет, в частности, о микросхемах, транзисторах, диодах и реле компаний Mornsun, Wayon Electronics, GigaDevice, Shenzhen Codaca Electronic и STMicroelectronics.

Эксперты отмечают, что такая элементная база является типичной для дронов, которые Россия применяет и во время атак против Украины.

Власюк отметил, что история с Мали демонстрирует, насколько быстро технологии двойного назначения превращаются в инструмент "экспорта войны".

"Пока поставки таких компонентов в РФ не контролируется жестко, российское производство БпЛА и в дальнейшем будет масштабироваться вместе с географией их применения", – подчеркнул уполномоченный президента.

Напомним, ранее мы писали, что страна-агрессор Россия использует Африку как испытательную площадку для экспансии, насилия и дестабилизации. В частности, в Мали фиксировали новые случаи российского насилия против мирного населения с участием так называемого "африканского корпуса".

Однако, несмотря на агрессивную милитаризацию, разведка фиксирует, что Россия постепенно теряет контроль и свое влияние в этом африканском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции прогнозируют России потерю позиций в Африке. По словам главы МИД Жана-Ноэля Барро, подход, который Кремль применяет в этом регионе, уже не является эффективным.

