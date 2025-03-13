В Африке назревает еще одна война: Эфиопия и Эритрея проводят мобилизацию войск на фоне политического конфликта – Reuters

Давние враги Эфиопия и Эритрея находятся на пути к войне. Прямые столкновения между двумя крупнейшими армиями Африки могут стать смертельным ударом по историческому сближению, за которое премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, к тому же в конфликт могут быть вовлечены другие африканские страны.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные лица "беспокойного региона Эфиопии, находящегося в эпицентре напряженности". Сложившаяся ситуация грозит новой гуманитарной катастрофой на Африканском Роге (Сомалийском полуострове).

Это также, скорее всего, приведет к новому кризису в регионе, где сокращение помощи осложнило усилия по оказанию помощи миллионам людей, пострадавших от внутренних конфликтов в Судане, Сомали и Эфиопии, говорится в статье.

"В любой момент может вспыхнуть война между Эфиопией и Эритреей", – написал в понедельник в журнале Africa Report, посвященном Африке, генерал Цадкан Гебретенсае, вице-президент временной администрации одного из 12 штатов Эфиопии Тыграй.

Федеральное правительство Эфиопии не прокомментировало напряженность. Министр информации Эритреи отверг предупреждения Цадкана, охарактеризовав их "воинственный психоз".

Однако, по данным британской организации Human Rights Concern – Eritrea, в середине февраля Эритрея объявила общенациональную военную мобилизацию.

А в марте Эфиопия направила войска к границе с Эритреей, сообщили Reuters два дипломатических источника и два официальных лица Тиграя, попросившие не называть их имен из-за деликатности ситуации.

Представители правительств Эритреи и Эфиопии не ответили на запросы о комментариях.

Опасения по поводу нового конфликта связаны с расколом НФОТ ("Народный фронт освобождения Тыграя") в 2024 году на фракцию, которая теперь управляет Тыграем с позволения федерального правительства Эфиопии, и другую, которая выступает против этого.

Во вторник диссидентская фракция, которую Цадкан Гебретенсае обвинил в стремлении к союзу с Эритреей, захватила контроль над северным городом Адди-Грат.

Гетачеу Реда, глава временной администрации Тыграя, в свою очередь обратился к правительству с просьбой оказать поддержку в борьбе с диссидентами, которые отрицают связи с Эритреей.

"Между Эфиопией и Эритреей существует явный антагонизм. Меня беспокоит то, что народ Тыграй может снова стать жертвой войны, в которую он не верит", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Аналитики полагают, что прямые столкновения между двумя крупнейшими армиями Африки станут смертельным ударом по историческому сближению, за которое премьер Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, и могут привлечь другие региональные державы, говорится в статье.

Пейтон Кнопф и Александр Рондос, бывшие спецпредставители США и ЕС в регионе, говорят, что перспективы новой войны реальны.

"Ухудшение политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Тыграе – это сухой трут, ожидающий спички", – написали они в статье для американского издания Foreign Policy в среду.

Отношения между Эфиопией и Эритреей долгое время были напряженными, говорится в материале Reuters.

Эритрея отделилась от Эфиопии в 1993 году после 30-летней борьбы за независимость.

Затем соседи вели пограничную войну 1998-2000 годов. Формально они оставались в состоянии войны до 2018 года, когда Абий и президент Эритреи Исайяс Афеворк договорились о нормализации отношений.

Эритрейские войска даже поддерживали эфиопские федеральные силы против повстанцев под руководством НФОТ во время гражданской войны в Тыграе 2020-2022 годов.

Эта война между НФОТ и центральным правительством Эфиопии унесла жизни сотен тысяч людей.

Однако исключение Эритреи из последующих мирных переговоров вновь охладило отношения.

Чиновники Эритреи возмутились неоднократными публичными заявлениями Абия с 2023 года о том, что Эфиопия, не имеющая выхода к морю, имеет право на выход к морю.

Некоторые аналитики рассматривают эти комментарии как скрытую угрозу военных действий против Эритреи, которая расположена на Красном море.

В октябре 2024 года Эритрея подписала пакт о безопасности с Египтом и Сомали, который, по общему мнению, был направлен на противодействие потенциальным экспансионистским амбициям Эфиопии.

Как сообщал OBOZ.UA, более 9 млн детей в Эфиопии по состоянию на январь 2025 года не могут посещать школу из-за воен, стихийных бедствий, межплеменных противоречий и экономических трудностей. Война в Тыграе истощила экономические ресурсы страны, повлекла за собой разрушение инфраструктуры, в том числе и школ.

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