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В Африке назревает еще одна война: Эфиопия и Эритрея проводят мобилизацию войск на фоне политического конфликта – Reuters

Анна Паскевич
Новости. Мир
3 минуты
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В Африке назревает еще одна война: Эфиопия и Эритрея проводят мобилизацию войск на фоне политического конфликта – Reuters

Давние враги Эфиопия и Эритрея находятся на пути к войне. Прямые столкновения между двумя крупнейшими армиями Африки могут стать смертельным ударом по историческому сближению, за которое премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, к тому же в конфликт могут быть вовлечены другие африканские страны.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные лица "беспокойного региона Эфиопии, находящегося в эпицентре напряженности". Сложившаяся ситуация грозит новой гуманитарной катастрофой на Африканском Роге (Сомалийском полуострове).

Это также, скорее всего, приведет к новому кризису в регионе, где сокращение помощи осложнило усилия по оказанию помощи миллионам людей, пострадавших от внутренних конфликтов в Судане, Сомали и Эфиопии, говорится в статье.

"В любой момент может вспыхнуть война между Эфиопией и Эритреей", – написал в понедельник в журнале Africa Report, посвященном Африке, генерал Цадкан Гебретенсае, вице-президент временной администрации одного из 12 штатов Эфиопии Тыграй.

В Африке назревает еще одна война: Эфиопия и Эритрея проводят мобилизацию войск на фоне политического конфликта – Reuters

Федеральное правительство Эфиопии не прокомментировало напряженность. Министр информации Эритреи отверг предупреждения Цадкана, охарактеризовав их "воинственный психоз".

Однако, по данным британской организации Human Rights Concern – Eritrea, в середине февраля Эритрея объявила общенациональную военную мобилизацию.

А в марте Эфиопия направила войска к границе с Эритреей, сообщили Reuters два дипломатических источника и два официальных лица Тиграя, попросившие не называть их имен из-за деликатности ситуации.

Представители правительств Эритреи и Эфиопии не ответили на запросы о комментариях.

Опасения по поводу нового конфликта связаны с расколом НФОТ ("Народный фронт освобождения Тыграя") в 2024 году на фракцию, которая теперь управляет Тыграем с позволения федерального правительства Эфиопии, и другую, которая выступает против этого.

Во вторник диссидентская фракция, которую Цадкан Гебретенсае обвинил в стремлении к союзу с Эритреей, захватила контроль над северным городом Адди-Грат.

В Африке назревает еще одна война: Эфиопия и Эритрея проводят мобилизацию войск на фоне политического конфликта – Reuters

Гетачеу Реда, глава временной администрации Тыграя, в свою очередь обратился к правительству с просьбой оказать поддержку в борьбе с диссидентами, которые отрицают связи с Эритреей.

"Между Эфиопией и Эритреей существует явный антагонизм. Меня беспокоит то, что народ Тыграй может снова стать жертвой войны, в которую он не верит", – заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Аналитики полагают, что прямые столкновения между двумя крупнейшими армиями Африки станут смертельным ударом по историческому сближению, за которое премьер Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, и могут привлечь другие региональные державы, говорится в статье.

Пейтон Кнопф и Александр Рондос, бывшие спецпредставители США и ЕС в регионе, говорят, что перспективы новой войны реальны.

"Ухудшение политической ситуации и ситуации в сфере безопасности в Тыграе – это сухой трут, ожидающий спички", – написали они в статье для американского издания Foreign Policy в среду.

Отношения между Эфиопией и Эритреей долгое время были напряженными, говорится в материале Reuters.

Эритрея отделилась от Эфиопии в 1993 году после 30-летней борьбы за независимость.

Затем соседи вели пограничную войну 1998-2000 годов. Формально они оставались в состоянии войны до 2018 года, когда Абий и президент Эритреи Исайяс Афеворк договорились о нормализации отношений.

Эритрейские войска даже поддерживали эфиопские федеральные силы против повстанцев под руководством НФОТ во время гражданской войны в Тыграе 2020-2022 годов.

Эта война между НФОТ и центральным правительством Эфиопии унесла жизни сотен тысяч людей.

Однако исключение Эритреи из последующих мирных переговоров вновь охладило отношения.

Чиновники Эритреи возмутились неоднократными публичными заявлениями Абия с 2023 года о том, что Эфиопия, не имеющая выхода к морю, имеет право на выход к морю.

Некоторые аналитики рассматривают эти комментарии как скрытую угрозу военных действий против Эритреи, которая расположена на Красном море.

В октябре 2024 года Эритрея подписала пакт о безопасности с Египтом и Сомали, который, по общему мнению, был направлен на противодействие потенциальным экспансионистским амбициям Эфиопии.

Как сообщал OBOZ.UA, более 9 млн детей в Эфиопии по состоянию на январь 2025 года не могут посещать школу из-за воен, стихийных бедствий, межплеменных противоречий и экономических трудностей. Война в Тыграе истощила экономические ресурсы страны, повлекла за собой разрушение инфраструктуры, в том числе и школ.

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