"Ужасная ошибка": Нетаньяху назвал условия прекращения войны в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что конфликт в Иране закончится, когда нынешний режим падет, или же когда Тегеран откажется от своей ядерной программы. Чтобы осознать необходимость последнего, иранский режим должен быть достаточно ослаблен.

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Об этом Нетаньяху сказал в интервью Fox News. Он подчеркнул, что в Иране должны осмыслить, "какую цену приходится платить за то, что он сеет экономический хаос во всем мире, убивает тысячи своих граждан и обстреливает всех".

Политик заявил, что "независимо от того, будет ли соглашение или нет", ядерная программа Ирана должна быть прекращена. Он также предупредил Тегеран, что Израиль нанесет Исламской Республике мощный удар, если станет ее мишенью.

"Если Иран или его союзники нападут на Израиль, это будет ужасной ошибкой, ведь наша реакция, реакция Израиля, будет очень, очень решительной", – заверил Нетаньяху.

Он отметил, что во время запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом не собирается сосредотачиваться на предоставлении новой информации, поскольку разведывательные службы обеих стран тесно сотрудничают.

"Очень хорошо, что у нас есть возможность встретиться с нашим хорошим другом, президентом Трампом, и услышать, что он думает, ведь, на мой взгляд, во многих аспектах именно он принимает решения", – сказал премьер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным медиа, Тегеран отклонил предложение Вашингтона о прекращении огня. Ее от США Ирану передал премьер-министр соседнего Ирака. Иранские чиновники заявили, что их не интересуют временные соглашения, оставляющие нерешенным вопрос контроля над Ормузским проливом.

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