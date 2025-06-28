Устроили масштабную процессию: в Иране прошли похороны топ-офицеров, ученых-ядерщиков и других погибших в конфликте с Израилем. Фото и видео

Утром в субботу, 28 июня, в Иране состоялась масштабная похоронная процессия. В Тегеране похоронили более 60 иранцев, убитых за время войны с Израилем, среди которых – высокопоставленные военные командиры и ученые-ядерщики.

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Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim. Там действо назвали "церемонией в честь мучеников".

"В субботу утром в Тегеране состоялась масштабная похоронная процессия по более 60 иранцами, которые погибли мученической смертью в агрессивной войне израильского режима против страны... Среди них были высокопоставленные военные командиры, ученые-ядерщики, журналисты и обычные граждане", – говорится в сообщении иранского госинформагентства.

Гробы, накрытые флагами Ирана, участники церемонии провезли на украшенных цветами платформах от здания Тегеранского университета до площади Азади. Среди ликвидированных точечными ударами Израиля, которых хоронили в этот день – начальник Генштаба Мохаммада Багери и глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами. В целом количество погибших в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня в Тегеране оценивают в более 600 человек.

В то же время в сети появились фотографии с якобы присутствующим на церемонии захоронения в Тегеране старшим советником верховного лидера Ирана Хаменеи Али Шамхани: ранее Израиль заявлял о его ликвидации.

Также, отмечает Tasnim, на похоронах присутствовал президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Участники церемонии были одеты в черную одежду, они скандировали лозунги против Израиля и США. Многие из них держали флаги Ирана.

Напомним, ранее Израиль заявил, что поразил на территории Ирана 900 целей и ликвидировал 11 ученых-ядерщиков.

По данным ЦАХАЛа, в ходе операции "Восходящий лев" были также убиты 30 высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая трех высших командиров. Среди них, в частности, подтверждена гибель главы Корпуса стражей Исламской революции и сотрудников военно-воздушных сил КСИР.

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