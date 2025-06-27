Израиль заявил, что поразил на территории Ирана 900 целей и ликвидировал 11 ученых-ядерщиков

ЦАХАЛ сообщил о результатах операции "Восходящий лев". По данным израильских военных, они поразили более 900 объектов на территории Ирана, среди которых ракетные пусковые установки, авиационные и ракетные производственные объекты.

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Также Армия обороны Израиля утверждает, что в результате операции было ликвидировано 11 иранских ученых-ядерщиков. Об этом пишет CNN.

По данным ЦАХАЛа, в ходе операции "Восходящий лев" были также убиты 30 высокопоставленных сотрудников служб безопасности, включая трех высших командиров. Среди них, в частности, подтверждена гибель главы Корпуса стражей Исламской революции и сотрудников военно-воздушных сил КСИР.

Издание отметило, что министр обороны Израиля Исраэль Кац в комментарии Channel 13 подтвердил, что Израиль намеревался ликвидировать верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, однако такой возможности не было.

"Если бы он был в поле нашего зрения – мы бы его ликвидировали", – заявил Кац.

По его словам, Хаменеи скрывался в бункере и фактически потерял контакт со своими военными командирами, что сделало его ликвидацию невозможной. В то же время Кац отметил, что Израиль не нуждается в разрешении США для таких действий.

Всего в результате военных действий было поражено более 900 целей, в том числе уничтожено 200 ракетных пусковых установок, которые, по данным ЦАХАЛа, составляли половину всех пусковых установок Ирана.

Израильские удары также уничтожили иранские самолеты и ракетные производственные объекты, "что позволило предотвратить производство тысяч дополнительных ракет", говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль начал подготовку к новому раунду войны с Ираном. То, каким он будет, во многом зависит от переговоров США и Ирана, которые должны состояться в ближайшее время, а также от того, будет ли Иран возобновлять ядерный и ракетный проект.

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