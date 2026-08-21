Пилоты самолета со 153 пассажирами на борту уснули на высоте 11 000 метров и отклонились от курса: чем всё закончилось

Во время рейса самолета Airbus A320 из индонезийского города Кендари в столицу Индонезии Джакарту оба пилота самолета заснули и не выходили на связь в течение 28 минут. Самолет в это время летел на автопилоте на высоте 11 000 метров и отклонился от маршрута.

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На борту самолета находились 153 пассажира и 6 членов экипажа. Об этом случае сообщило издание ecoportal.net.

Что произошло

Отмечается, что оба пилота проходили обязательную предполетную проверку физического состояния – у них измеряли частоту сердечных сокращений, артериальное давление, зрение и состояние здоровья.

"По всем этим показателям оба мужчины были в идеальной форме", – отметило издание.

Однако один из пилотов был чрезмерно утомлен семейными обстоятельствами — он был измотан из-за близнецов дома, которым исполнился один месяц, и переезда, но не показывал степень своей усталости.

"Физическая подготовка и отдых – это не одно и то же, и система, которая измеряет первое, доверяя уставшему пилоту отчитываться о втором, иногда приводит к тому, что в одной кабине оказываются два измученных пилота", – говорится в материале.

Диспетчеры пытались связаться с пилотами, однако в течение 28 минут никто не отвечал. Самолет в это время летел на автопилоте и отклонился от курса. В конце концов второй пилот услышал звонок, они проснулись, выровняли курс и приступили к посадке. Никто в ходе этого инцидента не пострадал.

Расследование инцидента

В ходе расследования этого случая Комитет по безопасности транспорта Индонезии связал это событие с неконтролируемой усталостью. Пилот перед рейсом имел 53 часа отдыха, однако не смог выспаться из-за семейных обстоятельств.

В отчете подчеркивалась необходимость эффективного управления усталостью, надлежащего режима отдыха перед полетом и более строгих правил в ночное время и в ранние часы, когда организм больше всего хочет спать, – тот самый человеческий фактор, который влияет на работу.

Там подчеркнули, что отдых должен быть встроен в расписание, а не оставаться на усмотрение человека.

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