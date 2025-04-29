Упал за борт авианосца: США потеряли истребитель F/A-18 стоимостью более $60 млн в Красном море

Военно-морские силы США потеряли в Красном море палубный многоцелевой истребитель F/A-18 Super Hornet. Самолет упал за борт атомного авианосца USS Harry S. Truman во время буксировки, и затонул.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление ВМС от 28 апреля. Там отметили, что стоимость одного истребителя F-18 составляет более $60 миллионов.

По словам представителя ВМС США, первоначальные сообщения с места инцидента указывают на то, что Truman сделал резкий поворот, чтобы уклониться от огня хуситов, и это способствовало падению истребителя за борт. В результате один моряк получил легкое ранение. Данные бортовых самописцев самолета нашли.

Журналисты напомнили, что в понедельник повстанческая группировка хуситов действительно заявила о нанесении удара с помощью беспилотника и ракет по авианосцу, который находится в Красном море в рамках крупной операции ВС США против йеменских хуситов.

"F/A-18 активно буксировался в ангаре, когда экипаж потерял контроль над ним. Истребитель и тягач упали за борт. Моряки, буксировавшие самолет, немедленно предприняли действия, чтобы отойти от него, прежде чем он упал за борт. Ведется расследование", – говорится в заявлении ВМС США.

В то же время американский чиновник уточнил CNN, что истребитель стоимостью более $60 млн затонул.

Военные отметили, что ударная группа авианосца USS Harry S. Truman сейчас развернута на Ближнем Востоке и во время инцидента находилась в Красном море. После потери самолета она и ее авиакрыло "остаются полностью боеспособными".

Упомянутый авианосец неоднократно был атакован со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов: в частности, после серии американских авиаударов по Йемену 15 марта, когда были ликвидированы несколько лидеров поддерживаемой Ираном группировки, хуситы нанесли удары 18 дронами и ракетами по USS Harry. Кроме того, в феврале он столкнулся с панамским торговым судном в Средиземном море недалеко от Египта, сообщений о пострадавших не поступало. Еще один F/A-18 на палубе Truman "ошибочно" был обстрелян и сбит авианосцем USS Gettysburg над Красным морем в декабре 2024-го, тогда оба пилота благополучно катапультировались.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в марте президент США Дональд Трамп заявил, что в результате массированных американских ударов по позициям хуситов в Йемене боевики понесли огромные потери и теперь "хотят договариваться о мире". Республиканец напомнил, что регулярные террористические атаки хуситов в Красном море существенно отражаются на мировой торговле.

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