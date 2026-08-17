«Умышленная халатность»: в Египте обвинили «Росатом» в нарушении норм безопасности при строительстве АЭС

В Египте выдвинули серьезные обвинения в адрес российской государственной корпорации "Росатом", занимающейся строительством атомной электростанции Эль-Дабаа. Египетская сторона заявляет о нарушениях норм безопасности, инженерных ошибках и умышленной халатности в ходе реализации проекта.

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Обнародованные документы могут повлиять не только на будущее египетской АЭС, но и на другие международные проекты с участием российской компании. Об этом пишет издание POLITICO, которое получило внутренние документы и конфиденциальную переписку между Управлением атомных электростанций Египта и корпорацией "Росатом".

В чём обвиняют "Росатом"

Согласно обнародованным материалам, в конфиденциальном письме от 4 июня Управление атомных электростанций Египта сообщило руководству "Росатома" о многочисленных нарушениях в ходе строительства АЭС Эль-Дабаа.

В документе упоминаются дефекты на нескольких реакторных блоках, нарушения культуры ядерной безопасности и случаи умышленной халатности со стороны должностных лиц, ответственных за реализацию проекта.

По данным журналистов, пакет документов также содержит результаты внутренних проверок самой российской корпорации, свидетельствующие о задержках строительства и ряде инженерных проблем.

Какие нарушения выявили на строительстве

В письме говорится о серьезных дефектах бетонных конструкций, в частности о пустотах за металлической облицовкой четвертого энергоблока и проблемах с фундаментными плитами первого, второго и третьего энергоблоков.

Египетская сторона также обвинила компанию в использовании обманных методов и проведении фиктивных работ. Отмечается, что официальные заявления о значительном прогрессе в строительстве не соответствовали реальному положению дел.

В ходе проверок также были зафиксированы и другие нарушения. В частности, на территории строительной площадки обнаружили запрещенные алкогольные напитки, случаи использования поддельных пропусков и ненадлежащее соблюдение правил безопасности.

Отдельно упоминается несчастный случай, в результате которого один из работников получил тяжёлый открытый перелом. По утверждению египетской стороны, пострадавшего доставили в больницу на частном автомобиле, а не на специализированном медицинском транспорте.

Как отреагировал "Росатом"

В письменном комментарии для журналистов российская корпорация заявила, что придерживается самых высоких стандартов ядерной безопасности на протяжении всего периода строительства АЭС Эль-Дабаа.

В компании отказались подтвердить или опровергнуть получение письма от египетского ведомства. В то же время в "Росатоме" подчеркнули, что ни одно из обвинений не было подтверждено в рамках предусмотренных проектом процедур контроля.

Также в компании отметили, что реализация проекта находится под постоянным контролем руководства России, Египта и представителей Международного агентства по атомной энергии.

Почему ситуация вызывает беспокойство в Европе

АЭС Эль-Дабаа использует ту же технологию, что и атомная электростанция "Пакш II" в Венгрии, которую также строит "Росатом".

Опубликованные документы уже привлекли внимание европейских институтов. В Европейской комиссии заявили, что им не было известно о содержании конфиденциальных материалов, однако подчеркнули, что ядерная безопасность остается одним из главных приоритетов ЕС.

Эксперты не исключают, что новые подробности могут повлиять на дальнейшую судьбу венгерского проекта. Правительство Венгрии уже начало проверку "Пакша II", поставив под сомнение его стоимость и целесообразность сотрудничества с российской государственной корпорацией.

По информации POLITICO, завершение строительства всех четырёх энергоблоков АЭС Эль-Дабаа запланировано на 2030 год, а запуск первого реактора ожидается в 2028 году.

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