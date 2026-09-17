Улицы превратились в реки: в Испании ливни вызвали сильное наводнение. Видео

В среду, 16 сентября, сильные ливни на востоке Испании привели к подтоплениям и перебоям в работе транспорта. В Валенсийском автономном сообществе перекрывали дороги, а недалеко от Барселоны вода унесла автомобиль в поток — его водитель погиб.

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Об этом сообщает испанское информационное агентство EFE. Непогода вызвала многочисленные проблемы с дорожным движением и транспортным сообщением. В некоторых муниципалитетах региона отменили занятия в учебных заведениях.

В самой Валенсии стихия повлияла и на работу городского транспорта и других объектов инфраструктуры. Временно приостановили движение метро и работу аэропорта, а из-за подтопления стадиона перенесли футбольный матч.

В четверг, 17 сентября, метро и трамваи в Валенсии возобновили работу. При этом транспорт может курсировать с большими интервалами, чем обычно.

Тем временем недалеко от Барселоны из-за непогоды погиб человек. Около 23:00 экстренные службы получили сообщение об автомобиле, который упал в ручей.

Утром спасатели обнаружили тело водителя примерно в 500 метрах от места, где вода унесла автомобиль.

Напомним, осенью 2024 года Валенсия уже пережила масштабное наводнение. 3 ноября во время визита в Пайпорту, пострадавшую от стихии, местные жители забросали короля Испании Филиппа VI и королеву Летицию грязью и различными предметами. Люди выражали возмущение по поводу действий властей во время наводнения.

В тот же день с возмущением встретили и премьер-министра Испании Педро Санчеса — его охрана была вынуждена вывести главу правительства из зоны, где находилась разъярённая толпа.

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