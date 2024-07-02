Украину затягивает дождями: синоптики дали прогноз погоды на среду, 3 июля

К Украине приближаются дожди. Согласно последнему прогнозу погоды, уже 3 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях будет облачно с прояснениями, дожди, грозы. В Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики ожидают "значительные дожди", в то же время в Черновицкой области будут "сильные дожди".

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. В указанных регионах осадки принесут долгожданную прохладу: там температура ночью 11-16°, днем 17-22°.

В Киевской и Черниговской областях переменная облачность, местами дождь, гроза ; температура ночью 16-21°, днем 24-29°.

В частности, в Киевской области синоптики прогнозируют одновременно "без осадков, местами кратковременный дождь" и температуру ночью около 20°, днем 27-29°.

"На остальной территории сохранится сухая и жаркая погода, температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°. Ветер юго-восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 м /с", – отметили синоптики.

Из-за жары специалисты предоставили предупреждение о пожарной опасности по Украине. Она объявлена везде, кроме западных, Житомирской и Винницкой областей и продержится до 5 июля.

В вышеупомянутых областях вместо пожарной опасности объявлено предупреждение об "опасных метеорологических явлениях". В частности, в западных, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях "значительные и сильные дожди " (что есть соответственно I и II, "желтый" и "оранжевый" уровни опасности); а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В свою очередь, осадки провоцируют рост уровней воды. Поэтому Укргидрометцентр дает предупреждение об опасных гидрологических явлениях и изменении гидрологической ситуации на реках Закарпатской области (без негативных последствий); в Вижницком районе Черновицкой области возможно затопление грунтовых автодорог.

В горных районах возможно схождение локальных селевых потоков.

Также ожидается повышение уровня воды на левых притоках Днестра, на реках суббассейнов Среднего Днепра и Припяти в Житомирской области и в верховье Южного Буга.

Как писал OBOZ.UA, летняя жара может быть настоящим вызовом даже для тех, кто любит тепло и солнце. Высокая температура воздуха может привести к усталости, обезвоживанию и другим проблемам со здоровьем, что осложняет нашу повседневную жизнь. Однако есть множество простых и эффективных лайфхаков, которые помогут вам сохранить прохладу и комфорт в жаркие летние дни.

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