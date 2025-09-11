Видео дня
Блог | Убит друг Трампа: это поднимет очень большие волны в США
В США застрелили влиятельного консервативного активиста, спикера и товарища Дональда Трампа Чарли Кирка.
Его убили, когда он выступал на публичном событии в Юте. Выстрел пришелся в шею - на видео с места видно, как Чарли Кирк истекает кровью. Сначала были сообщения о том, что подозреваемого задержали, но позже их опровергли.
Дональд Трамп отреагировал: "Чарли любили и восхищались все, особенно я, а теперь его больше нет с нами. Мы с Меланией выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя!"
Это убийство поднимет очень большие волны в США.
