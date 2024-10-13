"Непригоден для должности": Харрис обвинила Трампа в сокрытии фактов о здоровье

78-летний кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп скрывает информацию о своем здоровье, заявила его 59-летняя оппонентка, демократ Камала Харрис. Она отказалась давать конкретную оценку, но заявила, что Трамп "непригоден" для должности американского главы.

Видео дня

Вице-президент Соединенных Штатов сделала соответствующее заявление 12 октября, отвечая на вопросы журналистов на взлетно-посадочной полосе авиабазы "Эндрюс" перед вылетом Северную Каролину. Об этом пишет CNN.

"Он и его команда не хотят, чтобы американский народ действительно увидел, чем он занимается и подходит ли он на самом деле для работы в качестве президента", – поделилась мнением политик.

Ранее того же дня Белый дом поделился письмом от врача Харрис Джошуа Р. Симмонса, в котором кратко излагалась ее история болезней, а также добавлялись полные медицинские записи. Трамп публиковал письмо от своего врача в 2023 году, хотя оно не включало столько подробностей, как у Харрис.

"Я не дам вам медицинского анализа его физической формы. Но на любом другом уровне, когда речь идет о том, чего мы должны ожидать от президента Соединенных Штатов – в плане способности реально проявлять здравый смысл – и от главнокомандующего, лидера этой страны, мы знаем, что он не способен выполнять эту работу. Он непригоден для этой должности", – заявила представительница Демократической партии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Очередные выборы американского президента запланированы на 5 ноября 2024 года.

– Согласно прогнозу The Hill and Decision Desk HQ, по состоянию на 11 октября Дональд Трамп лидировал в пяти из семи "колеблющихся" штатов, а Камала Харрис – всего в двух. В начале этого месяца Харрис имела преимущество над Трампом – четыре против трех штатов.

– Тем временем спикер Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США), республиканец Майк Джонсон заявил, что "у него нет аппетита к дальнейшему финансированию Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!