У США полиция остановила водителя, перевозившего гигантского буйвола на пассажирском сиденье. Видео

В США в Норфолке (штат Небраска) мужчин перевозил на пассажирском сиденье своей легковушки огромного буйвола породы ватусси (Watusi bull). Из-за этого автомобилиста остановила полиция.

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Об этом сообщили местные СМИ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Водитель по имени Ли Мейер из соседнего города Нили сказал копам, что его буйвола зовут Хауди Дуди (Howdy Doody).

Выяснилось, что очевидцы сообщили правоохранителям о том, что по городу ездит мужчина с коровой в машине и попросили обратить на это внимание. Однако копы не ожидали увидеть настолько большое животное.

"Они думали, что это будет теленок, что-то маленькое или что-то такое, что действительно поместится внутри автомобиля, – сказал капитан полиции Чэд Рейман.

Офицер выписал Мейеру несколько предупреждений и попросил его увезти буйвола обратно домой, что мужчина и сделал. А капитан Рейман уточнил, что автомобилист не направлялся на парад в тот момент, когда его остановили в Норфолке.

Порода ватусси происходит из Африки. Ее особенностью являются очень длинные рога животных размахом до 2,5 метров и с охватом основания 0,5 метра.

Владелец Хауди Дуди Ли Мейер много лет возит его на этом автомобиле по парадам по всему региону. Половину лобового стекла и крыши машины специально убрали для создания пространства для буйвола.

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