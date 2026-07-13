У России ограниченный авиапарк противолодочных ракетоносцев: эксперт объяснил провокацию российского Ту-142 в Норвежском море

Российский противолодочный самолет Ту-142 совершил провокационный полет вблизи британского авианосца HMS Prince of Wales в Северной Атлантике и сбросил десять гидроакустических буев. Такие действия не были подготовкой к удару по авианосной группе, а преследовали цель сбора информации и демонстрации военного присутствия России в регионе.

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Об инциденте сообщило Министерство обороны Великобритании. Информацию о действиях российского экипажа обнародовало издание Defence Express.

Инцидент произошел вблизи Исландии, когда авианосная ударная группа во главе с HMS Prince of Wales совершала переход через Северную Атлантику. Российский Ту-142 пересек маршрут кораблей, не отвечал на вызовы британской стороны и продолжил полет в режиме радиомолчания.

Для перехвата самолета Великобритания подняла в воздух два истребителя F-35B. Однако российский экипаж успел приблизиться к авианосцу и сбросить десять гидроакустических буев в районе прохождения корабельной группы.

Ту-142 — это противолодочный самолёт, способный нести значительно большее количество гидроакустических буев, чем было использовано во время этого полёта. В зависимости от комплектации он может брать на борт десятки буев различных типов, а также противолодочные торпеды.

Российский экипаж пытался обнаружить британскую атомную подводную лодку класса Astute, которая могла сопровождать авианосную группу. В то же время такая версия выглядит маловероятной, поскольку имеющиеся подводные лодки этого класса в настоящее время проходят ремонт и не участвуют в боевых выходах.

На самом деле у России уже нет на вооружении бомбардировщиков Ту-95К-22 — носителей ракет Х-22, которые во времена Холодной войны предназначались именно для поражения авианосных ударных групп НАТО. Именно поэтому нынешний полет Ту-142 не стоит рассматривать как отработку сценария удара по авианосцу.

В то время как главной целью операции было испытание реакции британских сил, демонстрация присутствия российской авиации и сбор информации о действиях авианосной группы во время её перехода через Северную Атлантику.

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