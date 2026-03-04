У побережья Шри-Ланки атакован иранский корабль: есть жертва, десятки людей пострадали

У берегов Шри-Ланки 4 марта затонул иранский корабль, на борту которого было несколько сотен человек. По предварительным данным, есть погибшие, еще 78 человек получили ранения и более 100 пропали без вести.

Иранский корабль мог затонуть в результате атаки со стороны неизвестной подводной лодки. Об этом сообщает Reuters.

Подробности инцидента

Источники в министерстве обороны Шри-Ланки утверждают, что в результате атаки подводных лодок на иранский корабль у берегов Шри-Ланки пропал без вести по меньшей мере 101 человек. При этом в ведомстве неясно, кто именно атаковал корабль.

Представитель военно-морских сил Шри-Ланки заявил, что сообщение о пропаже 101 человека не соответствует действительности и что 32 человека, пострадавших в результате инцидента, были спасены военно-морскими силами Шри-Ланки.

В свою очередь министр иностранных дел Шри-Ланки сообщил парламенту, что военно-морской флот отреагировал на сигнал бедствия с корабля и начал спасательные операции в 6:00 утра (12:30 по Гринвичу).

Источники сообщили, что один из доставленных в больницу людей скончался. Министр иностранных дел Виджитха Херат не сообщила дальнейших подробностей в парламенте, но заявила, что военные спасли по меньшей мере 30 человек, находившихся на борту, и заявила, что Шри-Ланка примет соответствующие меры для оказания помощи.

