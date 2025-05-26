У побережья Индии затонул контейнеровоз MSC Elsa 3: на его борту находились украинцы. Видео

У южного побережья Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, перевозивший опасный груз. Моряков удалось спасти, среди них были граждане Украины.

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Как сообщила пресс-служба ВМС Индии в соцсети X, сообщение о бедствии от корабля, который направлялся в южный индийский город Кочи, поступило в субботу, 24 мая.

Контейнеровоз шел под флагом Либерии и перевозил 640 контейнеров, из которых 13 содержали опасные грузы, а еще 12 - карбид кальция, который в сочетании с водой может образовать горючий газ и мазут, сообщило индийское издание India Shipping News.

Военно-морские силы Индии и спасатели отреагировали на сигнал о бедствии и начали операцию по спасению экипажа.

Рано утром контейнеровоз потерпел крушение в 40 морских милях от Кочи.

Он перевернулся в воде. 21 члена экипажа спасли сразу, еще троих – после того, как корабль начал опрокидываться на бок.

О разливе нефтепродуктов не сообщалось.

В Министерстве иностранных дел Украины "Суспільному" подтвердили, что среди членов экипажа MSC ELSA 3 были граждане Украины. Всех спасли ВМС и береговая охрана Индии. Сейчас они находятся в безопасности.

Спасенным оказывается вся необходимая помощь, в том числе медицинская. В МИД выразили "глубокую благодарность" ВМС и береговой охране Индии за "высокий профессионализм и спасение наших людей".

Дипломаты направили запросы в органы власти Индии для получения более детальной информации. Дело находится на контроле министерства.

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