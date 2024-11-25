У побережья Греции затонуло судно с мигрантами: среди погибших – шесть детей

Шесть детей погибли, когда небольшая лодка затонула у побережья греческого острова Самос. На нем было неопределенное количество мигрантов, так что число жертв может быть больше.

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Об этом сообщает ABC News. Всего на лодке, по предварительным данным, погибли восемь человек. Береговая охрана сообщила, что 36 человек, выживших во время первого инцидента, были найдены на скалистом берегу острова Самос, а еще троих удалось спасти раньше.

Пока не было понятно, кто-то еще пропал без вести. Национальность людей на лодке также неизвестна.

Отмечается, что патрульный корабль, спасательная шлюпка, военно-морской корабль, вертолет и сухопутные экипажи искали потенциально пропавших без вести, поскольку выжившие не смогли назвать точное количество находившихся на лодке мигрантов.

Министр миграции Греции Никос Панагиотопулос выразил сожаление по поводу инцидента и пообещал принять более жесткие меры против организованных групп нелегальной перевозки мигрантов.

"Корабельная авария на Самосе, в результате которой погибли восемь невинных людей, в том числе шестеро детей, наполняет нас грустью и гневом", – сказал он.

Журналисты также рассказали, что во время отдельного инцидента на другом острове пожилой мужчина погиб, когда группа из 27 мигрантов высадилась на небольшой лодке, сообщила береговая охрана. Пропавшими без вести никто не был указан.

Подробности

Самос и другие острова в восточной части Эгейского моря являются ключевыми транзитными пунктами для мигрантов, нелегально попадающими в Европейский Союз с соседнего побережья Турции.

В последние месяцы количество мигрантов увеличилось, причем греческие чиновники объясняют это эскалацией конфликтов, продолжающихся на Ближнем Востоке.

Согласно данным Организации Объединенных Наций, более 54 000 человек нелегально попали в Грецию морем или по суше в этом году. Большинство прибывает на небольших лодках из Турции, хотя наблюдается увеличение количества связей Средиземного моря из Ливии – это более длинный и более рискованный путь.

Отмечается, что за весь 2023 год в Грецию нелегально прибыли около 49 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Латвии на территории Шкяунской волости (граничащей с Беларусью) поймали двух граждан Украины в микроавтобусе, замаскированном под транспортное средство латвийской Государственной погранохраны. Украинцев обвинили в попытке перевозки нелегальных мигрантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября в Польше задержали 11 граждан, подозреваемых в организации нелегальной миграции в страны Западной Европы из-за их границ с Россией и Беларусью. Среди подозреваемых – граждане Польши, РФ и РБ, а также Украины.

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