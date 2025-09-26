"У нас была замечательная встреча": Трамп считает, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников

Президент США Дональд Трамп считает, что Израиль и ХАМАС приблизились к заключению соглашения. Оно позволит, в частности, вернуть всех заложников домой, а также террористы должны отдать тела погибших израильтян.

Об этом Трамп заявил журналистам во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в четверг, 25 сентября, которая состоялась в Овальном кабинете Белого дома. Президент США назвал количество удерживаемых ХАМАСом заложников.

"Мы имели замечательную встречу на днях на Генеральной Ассамблее ООН, как вы знаете. И я думаю, что мы близки к заключению определенного соглашения", – сказал Дональд Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость возвращения заложников. Глава Белого дома отметил, что сейчас в плену ХАМАС находится около двадцати заложников. Кроме того, террористы должны вернуть несколько десятков тел погибших.

Трамп не поддерживает признание государства Палестина

Во время выступления на Генассамблее ООН в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп прошелся по странам, которые признали Палестину. Он заявил, что это слишком большой подарок для террористов ХАМАС.

По словам Трампа, ХАМАС неоднократно отвергал разумные предложения о мире с Израилем.

"Некоторые здесь, в этой организации пытаются в одностороннем порядке признать палестинское государство, подпитывая лишь конфликт, но это слишком большой подарок для террористов ХАМАС. Это будет наградой им за эти ужасные злодеяния, в частности 7 октября 2023 года", – сказал американский лидер.

Он добавил, что ХАМАС уже и так "очень много забрал".

Трамп подчеркнул, что сейчас мир должен объединиться под одним посылом: "освободите заложников".

Признание Палестины

Напомним, ранее Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция признали палестинское государство.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о таком решении прямо во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Вслед за ним во время дипломатических мероприятий в Нью-Йорке сразу несколько европейских государств объявили о признании Государства Палестина. Соответствующие решения озвучили главы правительств Люксембурга, Бельгии, Монако, Мальты и Андорры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Дональд Трамп назвал разногласия между США и Британией по Палестине. Он подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востоке и возвращению всех заложников. В то же время он расходится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно планов Лондона признать Палестинское государство.

